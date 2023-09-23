ضبط سلع منتهية الصلاحية في حملة تموينية على مخازن الدقيق بالعريش

نفذت إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية محافظة شمال سيناء، بالاشتراك مع قسم مباحث التموين حملة تموينية للمرور على الأسواق والمحلات ومخازن السلع ومخازن الدقيق بالعريش ، تنفيذا لتعليمات الدكتور وزير التموين و الدكتور محافظ شمال سيناء .

مطابقة الفواتير:

وقالت أمانى رسلان مدير عام كديرية التموين والتجارةالداخليةبالمحافظة، أنه تم تكثيف الحملات التموينية لاحكام السيطرة على الأسواق ومتابعة ارصدة السلع ومطابقة الفواتير.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من السلع منتهية الصلاحية تم تحريزها وضبط المخالفين وتحرير المحاضر اللازمه للعرض على النيابة العامة .

وجاري استمرار تنفذ الحملات التموينية على الأسواق والمحلات بمدن المحافظة.