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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توك شو| أحمد موسى يقود سيارته في سيناء.. انفعال حسين لبيب بسبب مرتضى منصور والأرصاد تحذر من ظاهرة جوية

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ونستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

 

لازم إذن منك في الزمالك؟ انفعال حسين لبيب بسبب مرتضى منصور

نفى حسين لبيب رئيس نادي الزمالك السابق، بدء الأعمال فى أرض نادى الزمالك بأكتوبر ، معقبا:" شوفنا لودر وناس بتتصور من كامل سنة لكن مفيش حاجة بتحصل فى 2011".

 

افتتاح ميناء العريش البحري بالكامل في 2026.. مسئول يكشف التفاصيل

كشف اللواء بحري أركان حرب خالد علي عرفة، نائب مدير ميناء العريش البحري، تفاصيل تطوير ميناء العريش البحري.

 

سامح شكري: مصر حريصة على الانخراط في المفاوضات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة

أشار السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إلى نجاح مصر في اجتماع "كوب 27" الخاص بمكافحة التغيرات المناخية الذي عُقد في شرم الشيخ.

 

أنفاق تحيا مصر.. أحمد موسى يقود سيارته على الهواء متجها لأرض الفيروز

قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة من أرض الفيروز شمال سيناء والعريش، وأجرى لقاءات مع شيوخ وقبائل سيناء.

 

هيعدّي 100 ألف جنيه وهيشتروه.. شعبة المحمول تعلق على سعر آيفون الجديد

كشف محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية، عن السبب وراء ارتفاع سعر هاتف آيفون الجديد في الأسواق ليصل إلى 100 ألف جنيه. 

 

نوفمبر مع الزيادة الجديدة | إعلان من التأمينات بشأن المعاشات

قال اللواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، إنه سيتم زيادة المعاشات بـ 300 جنيه وستكون مستحقة من بداية شهر أكتوبر المقبل ولكن سيتم صرفها في شهر نوفمبر.

 

التصالح في كل الحالات.. محلية النواب تزف بشرى للمواطنين حول مخالفات البناء

كشف عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، آخر تطورات مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

 

نشاط الرياح.. الأرصاد تحذر المواطنين من ظاهرة جوية

يهتم المواطن المصري بمتابعة بيانات هيئة الأرصاد الجوية، للتعرف على درجات الحرارة المتوقعة، خاصة مع انتهاء فصل الصيف اليوم رسميا وبداية فصل الخريف.

 

جماعة الإخوان إرهابية |حمدي رزق لـ مرشحي الرئاسة : أكتبوا هذا التعهّد

‏قال الكاتب الصحفي حمدي رزق، إنه منذ الإعلان عن الانتخابات الرئاسية وهناك حالة خفية غريبة تحدث.

 

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