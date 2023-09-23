جماعة الإخوان إرهابية |حمدي رزق لـ مرشحي الرئاسة : أكتبوا هذا التعهّد

‏قال الكاتب الصحفي حمدي رزق، إنه منذ الإعلان عن الانتخابات الرئاسية وهناك حالة خفية غريبة تحدث.

مؤكدا أن جماعة الإخوان الإرهابية لم تجد فرصة طوال الـ 10 سنوات الماضية سواء هذه الفرصة لكي يعيدوا التطبيع مع الشارع المصري أو يطرحوا نفسهم مرة أخرى على الشارع المصري.

وتابع رزق ‏خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي "محمد الباز"، المذاع عبر شاشة "النهار"، انه كان من الذكاء والدهاء والخبث على التنظيم الدولي أن يصدر وجه تميز بنعومة الثعابين والزواحف وهو حلمي الجزار ويصدره للظهور في قناة أيمن نور مع مذيع إخواني أحمد عطوان للقيام بالحوار والحديث عن أحمد طنطاوي، مؤكدا أن الإخواني حلمي الجزار رسم الابتسامة العريضة ويشبه الليبراليين كأنه منهم للدخول إلى الشعب.

‏وأضاف يجب على مرشح الرئاسة عدم التغول في عمل مؤسسات الدولة حتى بدء إجراءات الانتخابات وعلى المرشحين تقديم تعهد بأن الإخوان جماعة إرهابية.