المصري لحقوق الإنسان : ندعم ترشح السيسي في الانتخابات الرئاسية

قال المستشار نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن منصب رئيس الجمهورية منصب سامٍ ويجب على من يجلس على كرسيه أن يتسم بصفات معينة، ولا يجب النظر إلى هذا المنصب بفكرة نعم أو لا فقط ويجب أن نحلل، لأن مصر مرت بفترة صعبة جدا.

‏وتابع ‏خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي "محمد الباز"، المذاع عبر شاشة "النهار"، أن بالفعل هناك أزمة اقتصادية وهناك فقر وغلاء في الأسعار ولكن لا يجب النظر إلى الكوب من النصف الفارغ منه فقط، مضيفا أن الرئيس السيسي قد حمل روحه على كفه وقضى على نظام الإخوان الإرهابي، وأيضا الاستقرار الأمني الذي أصبحنا فيه الآن هذا مصدر من مصادر جذب السياحة، إضافة إلى القضاء على العشوائيات، ولننظر إلى البنية التحتية والطرق والكباري التي تم بناؤها، قائلا: "ندعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال الإنجازات".