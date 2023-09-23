نشطاء حقوق الإنسان في كوريا الشمالية يحتجون أمام السفارة الصينية بـ سيول

نظم نشطاء من المجموعات المدنية المعنية بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية أمس الجمعة مظاهرة أمام السفارةالصينية في سيول، مطالبين بكين بعدم إعادة الهاربين إلى بلادهم التي تعاني من العزلة، في ظل تخفيف واضح للرقابةعلى الحدود.

وأشاروا إلى أن الصين هي أحد الموقعين على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اللاجئين التي تحظر إعادة الترحيل، وحثواالسلطات الصينية على عدم إعادة الهاربين إلى ديارهم. حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب.

وقد زادت المخاوف من أن يتم ترحيل الهاربين بالقوة إلى الشمال، حيث يبدو أن النظام السري يفتح حدوده مؤخرا بعدسنوات من إغلاق صارم بسبب جائحة كورونا.

أقيمت المظاهرة بمناسبة أسبوع حرية كوريا الشمالية، وهي حملة سنوية تهدف إلى رفع مستوى الوعي العام بالوضعالإنساني في الدولة المنعزلة. وتستمر حملة هذا العام، وهي العشرون من نوعها، حتى اليوم السبت.