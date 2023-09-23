لازم إذن منك في الزمالك؟ انفعال حسين لبيب بسبب مرتضى منصور

نفى حسين لبيب رئيس نادي الزمالك السابق، بدء الأعمال فى أرض نادى الزمالك بأكتوبر ، معقبا:" شوفنا لودر وناس بتتصور من كامل سنة لكن مفيش حاجة بتحصل فى 2011".



وأضاف حسن لبيب خلال حواره مع برنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر"، أن مساحة نادى الزمالك لم تعد مناسبة لعدد الأعضاء بالنادى.

الميكروفون

واشتكى حسين لبيب من وجود شخص يتحدث فى الميكروفون داخل النادى لم يذكر اسمه، لافتا إلى أنه لا يمنع من دخول النادى حتى الآن.

وانتقد حسن لبيب، الإجراءات التى كان يتخذها رئيس نادى الزمالك السابق المستشار مرتضى منصور بمنع دخول اصدقاء لأعضاء نادى الزمالك إلا بإذن شخصي منه.