عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لازم إذن منك في الزمالك؟ انفعال حسين لبيب بسبب مرتضى منصور

حسن لبيب
حسن لبيب

نفى حسين لبيب رئيس نادي الزمالك السابق، بدء الأعمال فى أرض نادى الزمالك بأكتوبر ، معقبا:" شوفنا لودر وناس بتتصور من كامل سنة لكن مفيش حاجة بتحصل فى 2011".


وأضاف حسن لبيب خلال حواره مع برنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر"، أن مساحة نادى الزمالك لم تعد مناسبة لعدد الأعضاء بالنادى.

الميكروفون

واشتكى حسين لبيب من وجود شخص يتحدث فى الميكروفون داخل النادى لم يذكر اسمه، لافتا إلى أنه لا يمنع من دخول النادى حتى الآن.

وانتقد حسن لبيب، الإجراءات التى كان يتخذها رئيس نادى الزمالك السابق المستشار مرتضى منصور بمنع دخول اصدقاء لأعضاء نادى الزمالك إلا بإذن شخصي منه.

أعضاء نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور برنامج الحكاية حسين لبيب رئيس نادي الزمالك حسين لبيب رئيس نادي الزمالك رئيس نادى الزمالك السابق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة أمم أفريقيا 2023.. منتخب مصر يبتعد عن عُقدته.. ومنافس شرس في الانتظار

بعد كارثة دانيال .. ظاهرة تضرب محافظات مصر| تحذير مهم من الأرصاد

زيزو إلى العالمية| عملاق ليفربول يطلب نجم مصر.. ومفاجأة زملكاوية تدفعه للرحيل

خدت قلبي معاك .. وفاة الفنان الشاب أحمد عصام بشكل مفاجئ

انتهاء أزمة قيد لاعبي الزمالك رسميا| تفاصيل مثيرة

تبلغ قوته 8.5 ريختر.. العالم الهولندي يتنبأ بزلزال مدمر خلال ساعات

ابني في الوصية | محمد جمعة ينعى الفنان الراحل أحمد عصام

موقف صادم من شيكابالا لـ نجل لاعب كرة قدم مصري شهير

ترشيحاتنا

باتشيكو يبلغ إدارة بيراميدز برغبته في الرحيل.. تفاصيل

وانت قاعد في بيتك.. إزاي تحصل على فتوى مستعجلة من دار الإفتاء المصرية

ذعر بأمريكا بعد التهام تمساح مفترس لرجل على قيد الحياة.. صور

رابط مباشر للحصول على نتيجه تنسيق الدبلومات الفنية 2023

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 24-9-2023

سامسونج تنتقم من آبل.. Samsung Galaxy S24 Ultra بمواصفات خارقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير معجنات النقانق

طريقة تحضير وصفة الجلاش باللحم ودبس الرمان

ظاهرة غريبة تحدث لكوكب الأرض آخر الأسبوع .. ما القصة؟

بالكاجوال.. سميرة سعيد تظهر بإطلالة أنيقة ومميزة

فيديو

هل انتهت قصة سيادة المستشار؟.. إزالة صور مرتضى منصور من الزمالك

احذروا أفضل الفصول| زيادة معدلات الأمطار ونزول السيول والجليد على تلك المناطق

أم لطفلين.. إزاي فازت سلمى الجابري بلقب ملكة جمال مصر 2023

تجاوز 2200 جنيه.. الذهب ينخفض بعد قرارات المركزي.. وهذا سعر عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ