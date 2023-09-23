نوفمبر مع الزيادة الجديدة | إعلان من التأمينات بشأن المعاشات

قال اللواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، إنه سيتم زيادة المعاشات بـ 300 جنيه وستكون مستحقة من بداية شهر أكتوبر المقبل ولكن سيتم صرفها في شهر نوفمبر.

وأضاف "عوض" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أنه سيتم صرف 300 جنيه زيادة شهر نوفمبر بالإضافة إلي 300 المستحقة عن شهر أكتوبر في شهر نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أن هذه الزيادة جاءت من الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل حماية المواطن من الظروف الاقتصادية الصعبة.

وتابع اللواء جمال عوض، أنه سيتم تنفيذ صرف هذه الزيادة بعد صدور القانون الخاص بذلك بداية من أول نوفمبر القادم مع صرف زيادة شهر أكتوبر معه.