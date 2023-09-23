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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نوفمبر مع الزيادة الجديدة | إعلان من التأمينات بشأن المعاشات

أرشيفية
أرشيفية

قال اللواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، إنه سيتم زيادة المعاشات بـ 300 جنيه وستكون مستحقة من بداية شهر أكتوبر المقبل ولكن سيتم صرفها في شهر نوفمبر.

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في عهد السيسي.. جمال عوض: ارتفاع المعاشات من 86.5 لـ340 مليار جنيه

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زيادة سنوية 1% للموظفين.. حالات تسوية المعاشات في القانون الجديد

 

وأضاف "عوض" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أنه سيتم صرف 300 جنيه زيادة شهر نوفمبر بالإضافة إلي 300 المستحقة عن شهر أكتوبر في شهر نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أن هذه الزيادة جاءت من الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل حماية المواطن من الظروف الاقتصادية الصعبة.

وتابع اللواء جمال عوض، أنه سيتم تنفيذ صرف هذه الزيادة بعد صدور القانون الخاص بذلك بداية من أول نوفمبر القادم مع صرف زيادة شهر أكتوبر معه.

300 جنيها 600 جنيه التأمينات الإجتماعية الرئيس عبد الفتاح السيسي الظروف الاقتصادية الصعبة اللواء جمال عوض برنامج حضرة المواطن هيئة التامينات الاجتماعية

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