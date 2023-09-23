في عهد السيسي.. جمال عوض: ارتفاع المعاشات من 86.5 لـ340 مليار جنيه

أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، أن معاشات المصريين ارتفعت من 86.5 لـ 340 مليار منذ تولي الرئيس السيسي مسؤولية البلاد.



وقال “عوض” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، إن عدد المستفيدين من علاوة غلاء المعيشة يصل لـ11.1 مليون مستفيد بدون استثناءات.



موعد صرف علاوة غلاء المعيشة



وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات: “كله هيستفيد من هذه المنحة بداية من 1 نوفمبر وبأثر رجعي عن شهري أكتوبر ونوفمبر”.



وأضاف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات أن تكلفة هذه المنحة يصل سنويًا لـ 32 مليار جنيه، متابعًا: “المنحة بمبلغ مقطوع بغض النظر عن قيمة المعاش”.