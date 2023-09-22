بأثر رجعي.. موعد صرف العلاوة للموظفين وبشرى لأصحاب المعاشات

بشرى لأصحاب المعاشات.. كشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية لـ التأمينات الاجتماعية، عن تفاصيل العلاوة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية لأصحاب المعاشات.

وأوضح عوض خلال تصريحات متلفزة أن الرئيس السيسي قرر تقديم منحة استثنائية دائمة بقيمة 300 جنيه لكل صاحب معاش، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار إلى أنه في نوفمبر 2023، تمت الموافقة على زيادة معاشات أصحاب المعاشات بنسبة 15% من إجمالي المعاش، بحد أدنى 170 جنيهًا وحد أقصى 1635 جنيهًا، وتم صرف هذه الزيادة في أبريل الماضي.



أصحاب المعاشات

وأشار رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إلى أن الرئيس قرر زيادة العلاوة من 300 جنيه إلى 600 جنيه، وسيتم تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من 1 أكتوبر، بشرط صدور تشريع من مجلس النواب ليتمكنوا من الصرف.

الصرف بأثر رجعي



وأوضح أن هذه الزيادة ستكون مبلغًا مقطوعًا، حيث سيحصل كل صاحب معاش على زيادة قدرها 300 جنيه، على سبيل المثال من يتلقى معاشًا أساسيًا بقيمة 2000 جنيه سيحصل على معاش بقيمة 2600 جنيه، وسيتم صرف الزيادة بأثر رجعي اعتبارًا من شهر أكتوبر، ولكن بداية الصرف ستكون في نوفمبر.



فيما أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدرك تمامًا الصعوبات التي يواجهها المواطنون، لافتا إلي أن أحدث حزمة اجتماعية لدعم مستفيدي المعاشات تم إطلاقها قبل نحو 11 شهرًا، حيث تضمنت زيادة بمقدار 300 جنيه.



قال اللواء جمال عوض خلال تصريحات متلفزة إن الرئيس السيسي أقر حزمة جديدة ستبدأ تنفيذها اعتبارًا من الأول من أكتوبر القادم. وتشمل هذه الحزمة زيادة بمقدار 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه كمنحة استثنائية، موضحا أن صرف هذه الزيادة يتطلب صدور قانون جديد وموافقة مجلس النواب.

وأشار إلى أنه بمجرد صدور القرار، سيتم التنسيق مع وزارة المالية لإعداد مشروع قانون يتعلق بالحزمة الاجتماعية. ثم سيتم إحالة هذا القانون إلى مجلس النواب، ومن المتوقع أن يعقد المجلس اجتماعه في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر. وبناءً على ذلك، لن يتم صرف هذه الزيادة إلا بعد صدور القانون، ومن المتوقع أن يتم صرفها بصورة رجعية في شهر نوفمبر، حيث يتم عادة صرف المعاشات في بداية الشهر وليس في نهايته.

قال اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المعاشات آمنه تماما و 560 مليار جنيه احتياطي الأموال منها.



وأضاف جمال عوض أنه إذا لم يتدخل الرئيس السيسى برد أموال المعاشات من الخزانة العامة لأصبحت الدولة غير قادرة على صرفها العام الماضى 2022.

أصحاب المعاشات



وأضاف اللواء جمال عوض، أن تدخل الرئيس السيسي لإنصاف أصحاب المعاشات السنوات الماضية جنب الدولة أوضاعا كارثية.



وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى أنه تم إصدار قانون خاص بالمعاشات معمول به من عام 2021 ويوجد فائض 560 مليار جنيه احتياطي أموال المعاشات يتم استثماره، لافتا إلى أن 75% أذون خزانه.