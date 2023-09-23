11 مليون مستفيد من علاوة غلاء المعيشة.. التأمينات تزف بشرى سارة للمصريين

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية لـ التأمينات والمعاشات، إن عدد المستفيدين من علاوة غلاء المعيشة يصل لـ11.1 مليون مستفيد بدون استثناءات.



المنحة بأثر رجعي



وأكد “عوض” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت: “كله هيستفيد من هذه المنحة بداية من 1/11 وبأثر رجعي عن شهري أكتوبر ونوفمبر”.



وأضاف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات أن تكلفة هذه المنحة يصل سنويًا لـ 32 مليار جنيه، متابعًا: “المنحة بمبلغ مقطوع يغض النظر عن قيمة المعاش”.