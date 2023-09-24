أستاذ بالقصر العيني: مصر كانت لديها رؤية وإرادة للسيطرة على فيروس سي

قال الدكتور محمد المنيسي، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بالقصر العيني، إن النجاح في القضاء على فيروس سي كان يحتاج إلى رؤية واضحة وتصميم وإرادة شاملة للسيطرة على هذا الأمر، لافتًا إلى أن مصر بصدد إعلانها بالمواصفات والمعايير العالمية خالية تمامًا من فيروس سي.



وأضاف “المنيسي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الأحد، أنه تم عمل مسح شامل للخريطة الطبية في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة قدمت الدواء بالمجان.



طرق انتقال فيروس سي



وأوضح الدكتور محمد المنيسي، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بالقصر العيني أن فيروس سي ينتقل عن طريق الدم والاتصال بين الأزواج، وهو فيروس لا ينتشر بسهولة وهذا يعني أنه لا ينتقل عن طريق الطعام ولا التنفس، مؤكدًا أهمية إجراء فحوصات ما قبل الزواج والمتابعة والكشف باستمرار.