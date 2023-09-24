خبير اقتصادي: مصر أصبحت قبلة لجذب كافة الاستثمارات.. فيديو

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن مصر على مدار الفترة الماضية ركزت على استغلال مواردها البشرية في تجهيز السوق وتحقيق أفضل استفادة من مواردها الطبيعية وتسليط الضوء عليها من أجل جذب الاستثمارات.



وأضاف “البهواشي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن مصر حاليًا أصبحت الوجهة الأفضل وسط منافسة كبيرة جدًا بين دول المنطقة، متابعًا أن مصر اليوم أصبحت قبلة لجذب الاستثمارات بصفة عامة ولاسيما الاستثمارات الخضراء بكافة قطاعاتها في الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر.





وتابع أن كافة هذه الأمور يتم تقييمها اقتصاديًا من قبل الدول الهادفة للاستثمار وعلى رأسها الصين، موضحًا أن الفرص الاستثمارية في الداخل المصري مفيدة للغاية للجانب الصيني.