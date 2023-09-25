عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الري: تطوير كورنيش النيل الشرقي بقنا ليصبح واجهة حضارية

صدى البلد

تلقى  الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرا من  المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه بخصوص أعمال حماية جوانب نهر النيل .

أوضح سويلم أن وزارة الموارد المائية والري تنفذ العديد من المشروعات في إطار الحفاظ على نهر النيل وحماية جوانبه من النحر، والعمل على تطوير واجهات نهر النيل ، بالإضافة لتنفيذ أعمال صيانة وتطهير نهر النيل من الحشائش وورد النيل ، وتنفيذ أعمال تكريك مجري نهر النيل ، ومواجهة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على امتداد ما يقرب من ١٥٠٠ كيلو متر من أسوان إلى البحر المتوسط بالبرين الشرقي والغربي .

وأوضح أنه يجرى حاليا تنفيذ العديد من المشروعات لحماية جوانب نهر النيل من النحر، وتطوير واجهات النهر ، وأعمال التطهير من الحشائش وورد النيل ، وتكريك المجرى المائي ، حيث يجرى الإعداد لبدء أعمال إنشاء حائط ساند بكورنيش مدينة السنانية بمحافظة دمياط بهدف تطوير ورفع كفاءة الكورنيش من الكوبري المعدني حتى بنك مصر ، ويجرى استكمال تنفيذ كورنيش أبو شوشة بمركز أبو تشت بقنا ، والعمل على  تطوير كورنيش النيل الشرقي بقنا بطول ١٥٠٠ متر ليصبح واجهة حضارية متطورة ، وتتم أعمال تنفيذ الكورنيش من خلال أرنكة الميول ووضع فلاتر من الرمل والزلط يليها أعمال الردم والدمك على طبقات كل ٣٠ سم ويتم أخذ عينات من التربة والأحجار لعمل اختبارات عليها لضمان جودتها ، وذلك طبقا للاشتراطات والمواصفات الفنية وحسب الدراسات البحثية المعدة من معهد بحوث النيل .

كما أنه جارى حالياً تكريك مجري نهر النيل أمام مآخذ محطات رفع المياه بمحافظة بنى سويف بمواقع متفرقة ، وأوشكت الأعمال على الانتهاء ، وذلك للحفاظ على كفاءة عمل تلك المحطات بالإضافة إلى أعمال التكريك عند كوبرى إمبابة بطول ١٣٠٠ متر .

وتواصل أجهزة القطاع مواجهة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على امتداد ١٥٠٠ كيلو متر من خلال تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات على مجرى النهر بكافة محافظات الجمهورية التي تطل على نهر النيل وصولا لنيل بلا تعديات  حيث تم إزالة  (٨١٤٧٥) حالة تعدى على مجرى نهر النيل منذ عام ٢٠١٥ وحتى تاريخه في إطار حملة إنقاذ نهر النيل .

IMG-20230925-WA0109
IMG-20230925-WA0109
IMG-20230925-WA0106
IMG-20230925-WA0106
IMG-20230925-WA0107
IMG-20230925-WA0107

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إثارة جديدة في الأهلي| إيقاف كهربا 3 أشهر.. والخطيب ينتظر رد كولر بشأن هذا النجم

فضيحة انتهت بإطفاء أنوار المسرح| القصة الكاملة لصفع ميدو عادل.. ولقاء سويدان: "تفتكروا ليه الست تضرب راجل؟"

600 جنيه رسميًا الآن| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بمحلات الصاغة

خوفا من تجربه سافيو| قرار عاجل من كولر بشأن موديست

مجنونة يا قوطة| انخفاض غير مسبوق في أسعار الطماطم.. هل تعود إلى 5 جنيهات؟

كل الرجالة بتحبني ما عدا هذا الشخص.. ياسمين صبري تفجر مفاجأة

الدولار رسميًا الأن| مفاجأة في سعر الأخضر بعد قرار البنك المركزي الأخير

ياسمين صبري تظهر مع عمرو أديب بعد خلاف الـ 4 ملايين جنيه

ترشيحاتنا

البلشي يعلن تضامنه مع صحفيي الوفد فى معركة تطبيق الحد الأدنى للأجور

روسيا توافق على بعض التعديلات في حظر تصدير الوقود

محطة تاريخية.. الخارجية الفلسطينية تعلق على زيارة السفير السعودي لرام الله

وائل جسار ينجو وعائلته من الموت .. فيديو

مترو الأنفاق يكشف حقيفة تقابل قطارين على نفس الاتجاه بمحطة أم المصريين

توافد الصحفيين والإعلاميين المحليين والدوليين.. انطلاق مؤتمر الوطنية للانتخابات الرئاسية 2024

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس البحر.. رانيا منصور تستعرض جمالها بصور جديدة| شاهد

السن المناسب لتطعيم الأطفال ضد الأنفلونزا.. تعرف عليه

بعد تصدرها التريند.. طريقة عمل كيكة الحلم

مصنوع من الزجاج.. فستان ميريام فارس في بيروت يثير ضجة| شاهد

فيديو

مش بصرف جنيه على لبسي.. ياسمين صبري تكشف سر أناقتها والرياضة المفضلة لها

لونه بيتغير.. أبل تواجه شكاوى بالجملة من iPhone 15 Pro

بيجروا ورا النقل.. تفاصيل القبض على لصوص البطاطس

ضربته بالقلم على وشه.. تفاصيل أزمة لقاء سويدان وميدو عادل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ