الري: تطوير كورنيش النيل الشرقي بقنا ليصبح واجهة حضارية

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرا من المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه بخصوص أعمال حماية جوانب نهر النيل .

أوضح سويلم أن وزارة الموارد المائية والري تنفذ العديد من المشروعات في إطار الحفاظ على نهر النيل وحماية جوانبه من النحر، والعمل على تطوير واجهات نهر النيل ، بالإضافة لتنفيذ أعمال صيانة وتطهير نهر النيل من الحشائش وورد النيل ، وتنفيذ أعمال تكريك مجري نهر النيل ، ومواجهة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على امتداد ما يقرب من ١٥٠٠ كيلو متر من أسوان إلى البحر المتوسط بالبرين الشرقي والغربي .

وأوضح أنه يجرى حاليا تنفيذ العديد من المشروعات لحماية جوانب نهر النيل من النحر، وتطوير واجهات النهر ، وأعمال التطهير من الحشائش وورد النيل ، وتكريك المجرى المائي ، حيث يجرى الإعداد لبدء أعمال إنشاء حائط ساند بكورنيش مدينة السنانية بمحافظة دمياط بهدف تطوير ورفع كفاءة الكورنيش من الكوبري المعدني حتى بنك مصر ، ويجرى استكمال تنفيذ كورنيش أبو شوشة بمركز أبو تشت بقنا ، والعمل على تطوير كورنيش النيل الشرقي بقنا بطول ١٥٠٠ متر ليصبح واجهة حضارية متطورة ، وتتم أعمال تنفيذ الكورنيش من خلال أرنكة الميول ووضع فلاتر من الرمل والزلط يليها أعمال الردم والدمك على طبقات كل ٣٠ سم ويتم أخذ عينات من التربة والأحجار لعمل اختبارات عليها لضمان جودتها ، وذلك طبقا للاشتراطات والمواصفات الفنية وحسب الدراسات البحثية المعدة من معهد بحوث النيل .

كما أنه جارى حالياً تكريك مجري نهر النيل أمام مآخذ محطات رفع المياه بمحافظة بنى سويف بمواقع متفرقة ، وأوشكت الأعمال على الانتهاء ، وذلك للحفاظ على كفاءة عمل تلك المحطات بالإضافة إلى أعمال التكريك عند كوبرى إمبابة بطول ١٣٠٠ متر .

وتواصل أجهزة القطاع مواجهة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على امتداد ١٥٠٠ كيلو متر من خلال تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات على مجرى النهر بكافة محافظات الجمهورية التي تطل على نهر النيل وصولا لنيل بلا تعديات حيث تم إزالة (٨١٤٧٥) حالة تعدى على مجرى نهر النيل منذ عام ٢٠١٥ وحتى تاريخه في إطار حملة إنقاذ نهر النيل .

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