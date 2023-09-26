أخبار العالم | النيجر ترفض ترحيل سفير فرنسا .. كوسوفو تطالب صربيا بتسليم مسلحين .. إخلاء برج شاهق بولاية يوتا بسبب جسم مشبوه

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

نظم السيخ الكنديون احتجاجات صغيرة خارج البعثات الدبلوماسية الهندية يوم الاثنين، بعد أسبوع من قول رئيس الوزراء جاستن ترودو إنه قد تكون هناك صلة بين نيودلهي ومقتل ناشط انفصالي

دعت كوسوفو صربيا اليوم الاثنين إلى تسليم مسلحين من الصرب قالت إنهم فروا بعد تبادل لإطلاق النار مع شرطة كوسوفو أدى إلى مقتل أربعة أشخاص في شمال البلاد المضطرب

التقى الرئيس الامريكي جو بايدن بزعماء جزر المحيط الهادئ في ثاني قمة بالبيت الأبيض خلال ما يزيد قليلاً عن عام يوم الاثنين

أعلن نادي تيجريس الكولومبي لكرة القدم، إدجار بايز، رئيس نادي الدرجة الثانية الكولومبي، أنه قُتل بالرصاص بعد هزيمة فريقه يوم السبت.

قالت الشرطة الامريكيين إن المسؤولين أخلى مبنى بنك شاهق في وسط مدينة سولت ليك سيتي يوم الاثنين بينما قام محققون من فرقة القنابل المحلية وإدارة الإطفاء والحرس الوطني في ولاية يوتا

قالت الشرطة البريطانية، الاثنين، إنها بدأت تحقيقا في عدد من الاتهامات بارتكاب جرائم جنسية غير حديثة بعد تقارير إعلامية أفادت بأن أربع نساء اتهمن الممثل والممثل الكوميدي راسل براند

قالت وزارة الداخلية الامريكية إن إدارة الرئيس جو بايدن ستكمل جدولها الطموح لتأجير طاقة الرياح البحرية في الوقت المحدد العام المقبل، على الرغم من التأخير في الأعمال التحضيرية للمزادات وتراجع الطلب من الصناعة. ويعتمد البيت الأبيض في عهد الرئيس جو بايدن على الاعتماد السريع لطاقة الرياح البحرية للمساعدة

يهدف نظام الدفاع الجوي الجديد Sky Shield الذي أطلقته ألمانيا إلى تعزيز مظلة الناتو الواقية لأوروبا، وهي المبادرة التي أطلقت رداً على حرب روسيا ضد أوكرانيا، فقد كان الهجوم الروسي على أوكرانيا

أعلن جاك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي عن إدانته بشدة للهجوم الذي تعرضت له السفارة الكوبية في واشنطن، الأحد الماضي

رفض المجلس العسكري بالنيجر طلبا من باريس للسماح لطائرة فرنسية بنقل سفيرها من نيامي إلى باريس واقترح على الحكومة الفرنسية ترحيل سفيرها عبر الرحلات التجارية

طالب المجلس العسكري بالنيجر باريس بموعد رسمي لسحب سفيرها والطاقم الدبلوماسي، بالإضافة للمطالبة بالتوصل لاتفاق مع باريس لجدول لانسحاب القوات الفرنسية.

بينما تبدو إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن حريصة على إرسال مليارات الدولارات لإبقاء دولة أجنبية تخوض صراعا مسلحا بعيدا عن حدود الولايات المتحدة

فر آلاف الأرمن من منطقة ناجورنو كاراباخ الانفصالية، الاثنين، واصطفوا في طوابير للحصول على الوقود وأغلقوا الطريق الجبلي المؤدي إلى أرمينيا بعد هزيمة مقاتليهم على يد أذربيجان