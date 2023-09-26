إنهاء حياة رئيس نادٍ كولومبي بعد هزيمة فريقه في مباراة على أرضه

أعلن نادي تيجريس الكولومبي لكرة القدم، أن “إدجار بايز” رئيس نادي الدرجة الثانية الكولومبي، قُتل بالرصاص؛ بعد هزيمة فريقه يوم السبت.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن رئيس النادي واللاعب السابق، البالغ من العمر 63 عاما، كان عائدا إلى منزله بالسيارة مع ابنته بعد الخسارة 3-2 على أرضه أمام أتلتيكو عندما قتله رجلان على دراجة نارية بالقرب من الملعب.

وقد نجت ابنته دون أن تصاب بأذى، وتجري السلطات حاليا تحقيقا في جريمة القتل.

وقال النادي في بيان: 'عائلة تيجريس والمجتمع الرياضي مدمران بسبب هذا الحدث'.

'إن التزامه تجاه الفريق وتفانيه في تطوير الرياضة في منطقتنا ترك بصمة لا تمحى على كل من كان له شرف التعرف عليه'.

ونعى فرناندو جاراميلو، رئيس القسم الرئيسي لكرة القدم الاحترافية الكولومبية (DIMAYOR) الذي يدير الدوريات الاحترافية، وفاة بايز.

وقال جاراميلو: 'لقد كان يتميز دائمًا باحترامه لأصدقائه، وبمواقفه القوية والمحترمة، وبحبه للرياضة التي نحبها جميعًا: كرة القدم'.. وستكون هناك دقيقة صمت على روح بايز في الجولتين المقبلتين من المباريات.