أوروبا تشعر بالخطر.. تفاصيل منظومة الدفاع الجديدة استعدادا لتوسع الحرب الأوكرانية أو صدام محتمل مع روسيا "قصة سكاى شيلد"

يهدف نظام الدفاع الجوي الجديد Sky Shield الذي أطلقته ألمانيا إلى تعزيز مظلة الناتو الواقية لأوروبا، وهي المبادرة التي أطلقت رداً على حرب روسيا ضد أوكرانيا، فقد كان الهجوم الروسي على أوكرانيا سبباً في إعادة الحرب إلى أوروبا ـ وتسليط الضوء على القدرة الدفاعية لحلف شمال الأطلسي وأوروبا، وهو ما دفع ألمانيا ودول أوروبا لتحديث وإعداد استراتيجيات دفاعية جديدة، ويشمل ذلك الحماية من الهجمات الصاروخية الروسية المحتملة إذا تصاعدت الحرب بشأن أوكرانيا، أو كانت هناك مواجهة مع موسكو، وهنا نرصد تفاصيل تلك المنظومة الجديدة.

مشاركة 19 دولة أوروبية

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة فوكس الألمانية، فإن هناك ثغرات في مظلة الحماية التي يوفرها حلف شمال الأطلسي لأوروبا، ومن المفترض أن تقوم مبادرة نظام الدفاع الجوي الأوروبي Sky Shield، ESSI، التي أطلقتها ألمانيا في أكتوبر 2022، بإغلاقها، وعلى هامش اجتماع الناتو في بروكسل، وقعت 15 دولة إعلان نوايا لإنشاء نظام دفاع جوي أوروبي، وذلك بالإضافة إلى ألمانيا، حيث كانت هناك: بلجيكا وبلغاريا وإستونيا وفنلندا وبريطانيا العظمى ولاتفيا وليتوانيا وهولندا والنرويج ورومانيا بالإضافة إلى سلوفاكيا وسلوفينيا وجمهورية التشيك والمجر. وانضمت الدنمارك والسويد والنمسا وسويسرا لاحقًا إلى المبادرة.

وتحدث المستشار أولاف شولتز (SPD) عن "مكسب أمني لأوروبا بأكملها" وقال إن الدفاع الجوي الأوروبي سيكون أرخص وأكثر كفاءة مما لو قامت كل دولة ببناء دفاع جوي خاص بها ومكلف ومعقد، ولكن فرنسا وإيطاليا وبولندا لم تشارك بعد، حيث تنتقد باريس حقيقة أنه لا ينبغي أن يكون مشروعًا أوروبيًا بحتًا، ولكن سيتم أيضًا شراء التكنولوجيا من إسرائيل والولايات المتحدة.

IRIS-T للحماية من هجمات الطائرات بدون طيار

والهدف من Sky Shield هو شراء أنظمة دفاع قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى تكون منسقة قدر الإمكان حتى تكون قادرة على درء جميع التهديدات الجوية، وتعرف وزارة الدفاع الاتحادية على صفحتها الرئيسية المدى القصير بأنه مسافة تصل إلى 15 كيلومترا وأقصى ارتفاع يصل إلى ستة كيلومترات، وبالتالي فإن المدى المتوسط ​​يتراوح بين 15 إلى 50 كيلومترًا ويصل ارتفاعه إلى 25 كيلومترًا؛ ويعتبر المدى البعيد مسافة تزيد عن 50 كيلومترًا وارتفاعًا يصل إلى 35 كيلومترًا.

وكتبت وزارة الدفاع الفيدرالية الألمانية: "توجد في المجالات الثلاثة فجوات في القدرات تهدف إلى سدها بواسطة ESSI، أو أن القدرات موجودة بالفعل ولكن يجب توسيعها أو تعزيزها"، بالنسبة للمدى القصير إلى المتوسط، يجب استبدال أنظمة الدفاع الحالية بأنظمة حديثة مثل IRIS-T، حيث يمكن لنظام الدفاع الجوي الألماني الصنع الدفاع ضد الصواريخ القادمة وصواريخ كروز والطائرات بدون طيار والطائرات والمروحيات على مسافة تصل إلى 40 كيلومترًا وعلى ارتفاع يصل إلى 20 كيلومترًا.

حرب أوكرانيا ساحة تطوير للمنظومة قبل تطبيقها

وفي يونيو 2023، أعطت لجنة الميزانية في البوندستاغ الألماني الضوء الأخضر لشراء ست وحدات من هذا القبيل. IRIS-T غير مستخدم حاليًا من قبل الجيش الألماني. ومع ذلك، فإن القوات الجوية على دراية بالنظام من خلال تدريب الجنود الأوكرانيين. وسلمت ألمانيا حتى الآن وحدتين إلى أوكرانيا، وفي الدفاع الجوي بعيد المدى، يمتلك الجيش الألماني نظام أسلحة باتريوت (رادار التتبع المرحلي لاعتراض الهدف)، والذي لا يزال يعتبر فعالاً ويجب تحديثه، ويستخدم النظام الصاروخي الأرضي الأمريكي المضاد للطائرات ضد الطائرات وصواريخ كروز والصواريخ متوسطة المدى.

وقد تم تقديم باتريوت إلى العديد من القوات المسلحة الوطنية ابتداءً من عام 1984، بما في ذلك الجيش الألماني، لذلك فإن التعديلات ضرورية، خاصة عند الدفاع ضد صواريخ كروز، ونظرًا لارتفاعها المنخفض وبالتالي اكتشافها متأخرًا جدًا، فإن الدفاع عنها عادةً ما يكون ممكنًا فقط من خلال أنظمة الدفاع الحديثة مثل Patriot أو IRIS-T، ووفقًا للجيش الألماني، فإن الحماية الشاملة لمنطقة ما هي بالتالي "باهظة التكلفة للغاية ولا يمكن تحقيقها إلا من خلال عدد كبير من الأنظمة، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى نهج متعدد الجنسيات".

السهم 3 ضد الصواريخ خارج الغلاف الجوي للأرض

وبحسب الصحيفة الألمانية، تكمن فجوة أخرى في الدفاع عن الصواريخ بعيدة المدى، والتي يمكنها أيضًا الوصول إلى أهدافها خارج الغلاف الجوي للأرض، وأضاف: "يجب إغلاق هذا بسرعة، خاصة وأن روسيا تمتلك بالفعل هذه الأسلحة، وكتبت وزارة الدفاع الألمانية: "يجب أن تكون ألمانيا قادرة على حماية نفسها بسرعة أكبر مما كان مخططًا له سابقًا ضد تهديد الصواريخ التي يصل مداها إلى أكثر من 1000 كيلومتر".

ومن الممكن أن يحقق نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي الإسرائيلي Arrow 3، والذي من المفترض أن يصبح جاهزًا للعمل في ألمانيا بحلول نهاية عام 2025، تحقيق ذلك، وافقت لجان الميزانية والدفاع في البوندستاغ على عملية الشراء في يونيو 2023، وبحسب المعلومات الإسرائيلية فإن التكاليف تصل إلى نحو أربعة مليارات يورو. يمكن لـ Arrow 3تدمير الصواريخ المهاجمة التي يصل ارتفاعها إلى حوالي 100 كيلومتر في الفضاء الأولي ويصل مداها إلى 2400 كيلومتر. على غرار باتريوت، يعمل Arrow 3في تفاعل بين جهاز إطلاق متنقل ومركز تحكم متنقل ومحطة رادار متنقلة وصواريخ موجهة.

قبة غير مرئية لأكبر مساحة ممكنة

وترغب دول مبادرة Sky Shield الأوروبية في العمل معًا لشراء أنظمة الأسلحة اللازمة، والتي ستغطي معًا مساحة كبيرة بأكبر قدر ممكن من الفعالية من حيث التكلفة، ويتم الاهتمام بالبلد الذي لديه الاحتياجات، كما اتفق أعضاء ESSI على دعم بعضهم البعض بأنظمة الأسلحة والذخيرة المقابلة. ومن المقرر أن يتم تخفيض تكاليف الشراء والتشغيل من خلال المشتريات والصيانة المشتركة، وفي ألمانيا، يعمل الصندوق الخاص الممول بالديون بقيمة 100 مليار يورو على تمكين الجيش الألماني من الاستثمار في الدفاع الجوي الحديث.