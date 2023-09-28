استعدادا لموسم الشتاء.. تطهير مجرى وادي العريش

استعدت محافظة شمال سيناء ، لموسم الشتاء القادم ، وذلك بتطهير غرف تصريف الأمطار، في الشوارع الرئيسية والميادين العامة، ، وتطهير مجرى وادي العريش من أي معوقات ، بناء على توجيهات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، بشأن متابعه الأعمال بمدينة العريش والحرص علي مصلحة المواطنين والأستعداد لفصل الشتاء .

فريق عمل :



حيث أصدر وكيل الوزارة اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش قرارا بتشكيل فريق عمل برئاسته وعضوية كلا من:

إدارة الازمات والكوارث بالمجلس، والإدارة الهندسية والإدارة العامة للمياه الجوفية والري، ومدير الصرف الصحي بالعريش، وشركة الكهرباء.

وذلك للإشراف على أعمال رفع المعوقات التي تعوق مجري السيل .، والقيام بتطهير وتسوية مجرى الوادي من أكوام التراب .

وعلية قامت اللجنة بعملها مدعومة بالمعدات اللازمة وتم تطهير ورفع المعوقات بمجرى سد وادي العريش بالكامل ، كما تم إزالة كافة هذه التراكمات مع عمل عملية تسليك لكافة المواسير الناقلة لمياه الأمطار استعدادا لاستقبال موسم الشتاء.