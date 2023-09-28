موعد مباراة الأهلي وسان جورج في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

مباريات اليوم الجمعة

يستضيف فريق الأهلي نظيره سان جورج الإثيوبي، غدا الجمعة، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.



موعد مباراة الأهلي وسان جورج والقناة الناقلة



ينطلق لقاء الأهلي وسان جورج في تمام السابعة مساء، ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.



الأهلي ضد سان جورج



يدخل الأهلي مباراة الغد بدون ضغوط، بعدما حسم مباراتي الذهاب بثلاثية نظيفة.

كآن الأهلي اتفق مع سان جورج على خوض لقاء الذهاب في القاهرة، في ظل حرمان الفريق الإثيوبي من اللعب في بلاده بقرار من الكاف، بسبب عدم مطابقة الملاعب الإثيوبية للمعايير التي حددها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء أمس الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.

واجتمع مارسيل كولر المدير الفني باللاعبين قبل انطلاق فقرات المران، وذلك لتأكيد بعض الأمور الفنية والتدريبية، في إطار الاستعدادات لمباراة العودة أمام سانت جورج الإثيوبي.

فيما قاد أندريس إندويا مخطط الأحمال مرانًا بدنيًّا مطولًا للاعبين على مجموعتين، الأولى في الجيم والثانية في الملعب.

كما أدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريبات بدنية وفنية متنوعة، تحت إشراف ميشيل يانكون.

واختتم كولر فقرات المران بتقسيمة قوية على أربعة فرق، تم خلالها تنفيذ بعض التعليمات الفنية المحددة للاعبين.