صحف السعودية| ولي عهد البحرين يبحث القضايا الإقليمية مع وزير خارجية المملكة.. و قلق أممي من تدهور الأوضاع في مالي

قلق أممي من تدهور الوضع الإنساني في مالي

ملك البحرين ووزير الخارجية السعودي يبحثان العلاقات الأخوية

3 قتلى بإطلاق نار مزدوج في مدينة روتردام الهولندية

اهتمت الصحف السعودية اليوم الجمعة بعدة احداث عالمية ومحلية. قالت صحيفة الرياض أن أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن قلقه العميق والشديد إزاء تدهور الوضع الإنساني في مالي.

جاء ذلك جراء تصاعد التوترات والاشتباكات في أجزاء من شمال وشرق البلاد، في وقت تكمل فيه بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام انسحابها من البلاد بنهاية العام الجاري.



وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان اليوم: "إن 9 ملايين شخص يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في جميع أنحاء مالي، لافتا النظر إلى أن الوكالات الإنسانية استطاعت الوصول إلى 1.2 مليون شخص فقط هذا العام".

وأضاف المسئول الأممى أن وكالات الإغاثة تحتاج إلى الوصول الآمن ودون عوائق إلى المجتمعات المتضررة، كي تتمكن من مواصلة نشاطها وتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية.

و نقلت صحيفة الشرق الأوسط أن استقبل الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، في قصر الزاهر بالعاصمة البحرينية المنامة.



وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون السعودي البحريني في شتى الجوانب لتحقيق مزيد من الإنجازات الثنائية للبلدين.

وبحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.



وعقب اللقاء أقام ولي عهد البحرين مأدبة غداء تكريماً لسمو وزير الخارجية والوفد المرافق له.

و قالت نفس الصحيفة أن أعلنت الشرطة الهولندية، اليوم الخميس، إصابة شخصين جراء حادث إطلاق نار في مدينة روتردام.

وأوضحت الشرطة الهولندية، أن “منفذ حادث إطلاق النار في مدينة روتردام لا يزال طليقا”.

وأكدت الشرطة أنها بدأت عملية البحث عن الجاني.

وفي وقت سابق، قالت الشرطة الهولندية، إن أكثر من 500 ناشط مناخي اعتقلوا في اليوم الثاني على التوالي من الاحتجاجات ضد الدعم الحكومي لصناعة الوقود الأحفوري.