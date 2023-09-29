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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الاهتمام بالنظافة.. محافظة الجيزة تنهي استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد

مدرسة
مدرسة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن  المحافظة  أتمت استعدادتها لاستقبال العام الدراسى الجديد 2023/2024 بتوفير كافة الإمكانيات والسبل للطلبة والطالبات وأعضاء هيئة التدريس من تأهيل وتطوير المنشآت وتقديم التدريبات العملية، وكذلك الاهتمام بالبيئة المحيطة  وقيام الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافه برفع مستوى النظافة داخل وخارج المدارس لتوفير المناخ الملائم للطلاب. 


وأشار المحافظ  انه تم تشكيل لجان للمرور على جميع المدارس والتأكد من جاهزيتها والتشديد علي مديري الإدارات التعليمية بالتأكد من توافر إشتراطات السلامة الإنشائية والأمان بالمدارس والمنشآت التعليمية والتأكد من تغطية جميع البالوعات وسلامة أسوار المدارس والزجاج والشبابيك وأسلاك الكهرباء و توفير طفايات الحريق وغسيل ونظافة خزانات المياه مع متابعة أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بصورة مستمرة . 


وشدد محافظ الجيزة  على الاهتمام بمستوى انضباط العملية التعليمية في المقام الأول والتزام الطلاب بالحضور في المدارس  لافتا أنه سيتم عقد لقاءات متواصلة مع القيادات التعليمية في كافة مراحل التعليم  وذلك للتأكيد على أهمية انتظام العملية التعليمية خلال العام الدراسي .
وشدد المحافظ  على رؤساء الأحياء والمراكز بالمتابعة المستمرة في تنظيم الحملات اللازمه لرفع كفاءة النظافة ومراجعة أعمدة الإنارة وإزالة كافة مظاهر الإهمال والإشغالات بمحيط المدارس وذلك بشكل دوري .


كما كلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع قيادات مديرية التربية والتعليم ومدراء الإدارات التعليمية كل في نطاقه  بإجراء جولات ميدانية خلال اليوم الدراسي على المدارس لرصد اي مشكلات والعمل على حلها في أسرع وقت من أجل توفير كافة سبل الراحة للطلاب والقائمين على العملية التعليمية في العام الدراسي الجديد.


وبعث محافظ الجيزة برساله الي طلبة وطالبات محافظة الجبزة بضرورة الاهتمام بتأدية واجباتهم علي أكمل وجه والحرص علي النجاح والتفوق للوصول إلى أعلي الدرجات .

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