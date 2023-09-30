شاهد.. مؤشرات نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.. تقرير

رصدت فضائية الدي ام سي ببرنامج ٨ الصبح مؤشرات نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ونعرض لكم أهم البنود تحت منصة حكاية وطن بين الرؤية والانجاز:
- مصر الثالثة عربيا في معدل النمو الإقتصادي خلال عام ٢٠٢٢.
-مصر الوجهة الاستثمارية الأولى في إفريقيا.
- ٤٦ مليار جنية تكلفة ماتم تنفيذه وما يحري من مسروعات في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي خلال الفترة( ٢٠٢٣-٢٠٢٤).
- ١٢٨.٢ مليار جنية إجمالي التكلفة الاستثمارية لقطاع التجارة والصناعة (شاملة المشروعات الصغيرة والمتوسطة) خلال الفترة ( ٢٠٢٣-٢٠٢٤).
- ٨٥٠.٣ مليار جنية إجمالي الإستثمارات العامة المنفذة بالأسعار الجارية على مستوي الجمهورية خلال ٢٠٢١/٢٠٢٢.
- ١.٧ مليون فدان هي إجمالي المساحة المستصلحة والمنزرعة منذ عام ٢٠١٤ ومستهدف استصلاح ١..٢ مليون فدان حتي عام ٢٠٢٥.
- ٧.٨٢ مليون وحدة سكنية تم توصيل الغاز الطبيعي إليها خلال السنوات التسع الأخيرة.
- ٢٣ مركزا تقدمتها مصر في مؤشر تنافسية السفر والسياحة عام ٢٠٢١ لتصل إلى المركز ال ٥١ من بين ١١٧ دولة.