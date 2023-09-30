شاهد.. مؤشرات نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.. تقرير

رصدت فضائية الدي ام سي ببرنامج ٨ الصبح مؤشرات نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ونعرض لكم أهم البنود تحت منصة حكاية وطن بين الرؤية والانجاز:

- مصر الثالثة عربيا في معدل النمو الإقتصادي خلال عام ٢٠٢٢.

-مصر الوجهة الاستثمارية الأولى في إفريقيا.

- ٤٦ مليار جنية تكلفة ماتم تنفيذه وما يحري من مسروعات في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي خلال الفترة( ٢٠٢٣-٢٠٢٤).

- ١٢٨.٢ مليار جنية إجمالي التكلفة الاستثمارية لقطاع التجارة والصناعة (شاملة المشروعات الصغيرة والمتوسطة) خلال الفترة ( ٢٠٢٣-٢٠٢٤).

- ٨٥٠.٣ مليار جنية إجمالي الإستثمارات العامة المنفذة بالأسعار الجارية على مستوي الجمهورية خلال ٢٠٢١/٢٠٢٢.

- ١.٧ مليون فدان هي إجمالي المساحة المستصلحة والمنزرعة منذ عام ٢٠١٤ ومستهدف استصلاح ١..٢ مليون فدان حتي عام ٢٠٢٥.



- ٧.٨٢ مليون وحدة سكنية تم توصيل الغاز الطبيعي إليها خلال السنوات التسع الأخيرة.



- ٢٣ مركزا تقدمتها مصر في مؤشر تنافسية السفر والسياحة عام ٢٠٢١ لتصل إلى المركز ال ٥١ من بين ١١٧ دولة.