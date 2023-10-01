بالعرائس.. مدارس الشرقية تستقبل طلابها في أول أيام العام الدراسي الجديد

شهدت جميع مدارس محافظة الشرقية اليوم انتظام وتوافد الطلاب في أول أيام بدء العام الدراسي الجديد وسط جو يسوده الفرحة والسعادة لحضور طابور الصباح وتحية العلم.

وذلك عقب انتهاء مديرية التربية والتعليم بالشرقية من تجهيز 4 آلاف 724 مدرسة لاستقبال أكثر من مليون و 940 ألف طالب وطالبة موزعين علي 43923 فصل مدرسي وذلك بعد دخول مدارس جديدة للخدمة ومدارس أخري ضمن مبادرة حياه كريمة بمعرفة الهيئة العامة للأبنية التعليمية وذلك علي مستوى 20 إدارة تعليمية.

ومن جانبه فقد شهد حمدي سلامة مدير إدارة تعليم العاشر من رمضان، طابور الصباح بمدرسة النجاح الرسمية للغات وبحضور عبد الله محمد عبد الله مدير المدرسة، حيث تم تنظيم دخول الطلاب إلي داخل المدرسة واستقبال الطلاب وأولياء الأمور وخاصة مرحلة رياض الأطفال وطمئنتهم علي أولادهم وأداء تحية العلم وسط حالة من السعادة بين اطفال المرحلة الابتدائية.

وأكد مدير إدارة تعليم العاشر، أن هناك تعليمات مشددة لمديري المدارس لمتابعة انتظام العام الدراسي الجديد مشيرا إلي أنه قام بالمرور علي مدارس العاشر من رمضان والتي شهدت إنتظام في عملية استقبال الطلبة والطالبات الجدد.

وأضاف "سلامة" انه نظمت مدرسة النجاح استقبال خاص بمرحلة رياض الاطفال حيث استقبلت العرائس الكرتونية الاطفال مع بدا العام الجديد ومحاولة رسم البهجة والبسمة علي وجوة التلاميذ الجدد.

ومن جانبه أكد المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية انه تم تخصيص ارقام الموبيلات التالية 01559654399 - 01123410671 لتلقي شكوي أولياء الأمور في حالة وجود اي معوقات تعوق انتظام سير العملية التعليمية بالاضافة الي تحديد موعد مناسب لاستقبال أولياء الأمور ويعلن ذلك في طابور الصباح ولوحة الإعلانات بالمدرسة حتى ينقله الطلاب لأولياء أمورهم.

وشدد "الرشيدي" علي الالتزام بتحية العلم أثناء طابور الصباح وتفعيل حصص الأنشطة التربوية وتخصيص فقرة من فقرات الإذاعة المدرسة لتوعية الطلاب بأهمية المشروعات القومية الكبري التي تنفذها الدولة إلى جانب التوعية بدور وتضحيات القوات المسلحة ورجال الشرطة في تحقيق الأمن والاستقرار للبلاد وغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن وتقديم فقرات اذاعية عن انتصارات اكتوبر المجيدة خلال شهر اكتوبر.

كما نبه علي مراجعة جميع التوصيلات الكهربائية بالمدارس من قبل الفنيين وخاصة توصيلات ( الكولدير – الأسوار – الأسطح ....) وعدم تحميل أى أحمال كهربائية زائدة وعدم الإسراف فى الإضاءة ليلاً وفصل التيار الكهربي بعد انتهاء العمل عن الفصول الدراسية و التأكد من صلاحيات حنفيات الحريق للاستخدام – وكذلك طفايات الحريق وتوزيعها في الأماكن الهامة وضرورة وجود خطة للإخلاء وللاحداث الطارئة بالمدارس والإدارات التعليمية مع عمل تجارب تدريبية عليها من حين إلى آخر.

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