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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غدا .. علي الحجار يحيى احتفالية انتصارات أكتوبر بالإسماعيلية

صدى البلد

اتفق الفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية مع الفنان الكبير علي الحجار على إحياء حفل اليوبيل الذهبي لانتصارت أكتوبر، وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني وعمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وتقام احتفالية اليوبيل الذهبي لانتصارت أكتوبر هذا العام تحت عنوان “مصر 5000 و 50 سنة عبور” بمحافظة الإسماعيلية  غدا 4 أكتوبر .

حفل علي الحجار بمهرجان القلعة 

 ووسط حشد جماهيرى ضخم التمع النجم على الحجار ليروى ملامح رحلته الفنية الممتدة وتغنى بباقة من اعماله الخاصة التى حققت شهرة واسعة كان منها ما تمنعوش الصادقين، علي قد ما حبينا، ريشة، من غير ما تتكلمى، زي الهوى، عم بطاطا، لما الشتا يدق البيبان، الليل وآخره، بطلة حكايتى، العروسة، بوابة الحلواني، الزين والزينة، عزيز على القلب، ذئاب الجبل، في قلب الليل، جزيرة غمام، تجيش نعيش، مسألة مبدأ، عارفة وميدلي الإنتصارات. 

وفى سياق متصل كشف الفنان علي الحجار، تفاصيل أزمة حفله في مهرجان القلعة، قائلاً: "العطلة مكانتش مننا.. العطلة جات من فرقة جاية من سيرلانكا بيقدموا عرض مسرحي، وكانوا جايبين الموسيقى بتاعتهم على فلاشة، وباظت، وأخدوا وقت على بال ما جابوا غيرها".

وأضاف "الحجار" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أنه عندما صعد إلى المسرح؛ كان الصوت منضبطا، وشعر جميع الحضور بالسعادة، ولم يحدث شيء آخر يزعج الحضور.

 

 

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