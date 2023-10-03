مدرب الإسماعيلي: نلعب على الفوز في جميع مباريات الدوري

أكد حمد إبراهيم، مدرب فريق الإسماعيلي، إن الفوز على الاتحاد السكندري هو البداية الحقيقية للفريق في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، مشيرا إلى أن اللاعبين كانوا يحتاجون لاكتساب الثقة من فوز مهم على فريق كبير.

وقال حمد في تصريحات لبرنامج كورة في ال90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر إذاعة راديو 9090: عدم تأخر الفوز في بطولة الدوري هذا الموسم سينهي حالة الخوف لدى اللاعبين في المباريات المقبلة.

وتابع: هدفنا هو اللعب على الفوز في كل مباريات الدوري الممتاز، والجهاز الفني تحدث مع اللاعبين بأنه يريد حصد الثلاث نقاط في كل لقاء.

وأضاف: الإسماعيلي حاليا يمر بظروف صعبة، ولكن هدف الجهاز الفني واللاعبين محدد رغم كل الصعوبات.