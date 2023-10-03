اختناق 45 طالبا في الأردن.. ومدير المدرسة يكشف التفاصيل

شهدت إحدى مدارس الأردن، واقعة اختناق 45 طالبة في مدرسة شمال غربي الأردن اليوم، الثلاثاء، نتيجة استنشاق مبيد حشري تم رشه على أرض زراعية مجاورة.

ووفقا لما نشرته "سكاي نيوز"، فقد وقعت الحادثة في مدرسة كريمة الثانوية في الأغوار الشمالية.

وقال مدير مستشفى أبو عبيدة الحكومي مؤيد الشكور: إن 45 طالبة تم نقلهم إلي المستشفى على مدار يومين، وكانت تظهر عليهن أعراض اختناق من جراء استنشاق مواد غريبة.

وأوضح مدير المستشفى أن الحالة الصحية لجميع الطالبات جيدة و"لا يوجد ما يثير الذعر"، مؤكدا بقاء 10 حالات منهن فقط داخل المستشفى "احترازيا"، وتحويل اثنتين لمستشفى الأمير راشد في مدينة إربد القريبة بناء على رغبة الأهالي