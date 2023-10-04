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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مرسى علم يتفقد المنشآت الحيوية ويشدد على التعاون الجماعي لضمان رفاهية المواطنين

صورة موضوعية
صورة موضوعية

قام اللواء حازم خليل، رئيس مدينة مرسى علم، بزيارة تفقد للمنشآت الحيوية بالمدينة. في إطار جهوده المستمرة لتعزيز خدمات المدينة وضمان تلبية احتياجات المواطنين، وخلال الزيارة، تفقد اللواء خليل مختلف المرافق الحيوية، بما في ذلك المخابز ومحطات الوقود ووحدة طب الأسرة ومستشفى جراحات اليوم الواحد، إلى جانب مكتب توثيق الشهر العقاري والمدرسة الثانوية العامة والتجارية.

 

أثناء الزيارة، أكد رئيس المدينة على أهمية التعاون الجماعي وضرورة التأهب والاستعداد لمجابهة أي طارئ أو أزمات محتملة. وشدد على أهمية غرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن في نفوس الجميع، مشيراً إلى ضرورة التضحية من أجل الحفاظ على أمن واستقرار مصر.

 

وفي سياق متصل، عُقد اجتماع لمجلس تنفيذي المدينة، بحضور الاستاذ ضياء سليم، سكرتير المدينة، ومديري الإدارات الخدمية والتنفيذية بالمدينة. تناول الاجتماع مناقشة عدة ملفات وقضايا تهم المدينة وأهلها، مع وضع آلية للتعامل مما يخدم المواطنين بشكل أفضل.

 

وفي ختام الاجتماع، أكد اللواء خليل أن الهدف من هذه الجهود الدؤوبة هو مصلحة المواطنين. وشجع على مزيد من العمل الميداني المكثف، مشدداً على ضرورة انجاز الأعمال وفقًا للمواعيد المحددة، لضمان تقديم خدمات متميزة للمجتمع المحلي.

 

 

مرسى علم رئيس المدينة المنشآت الحيوية التعاون الجماعي خدمات المدينة

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