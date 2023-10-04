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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق وتشميع مقهي مخالف ورفع تعديات وإشغالات سوق عشوائي في الجيزة

رفع تعديات
رفع تعديات

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالتعامل الفورى مع شكاوى المواطنين وبعد تلقى الصفحة الرسمية للمحافظة شكوى سكان شارع ابو جابر اول طريق السنترال بحى المنيرة الغربية من مقهى مفتوح على مدار ال٢٤ساعة ويسبب ضوضاء واشغال للطريق العام . 

وعلى الفور قامت أجهزة حى المنيرة بغلق وتشميع المقهى وبعد قيام صاحب المقهى من فض الشمع قام الحى وبالتعاون مع شرطة المرافق بإعادة غلق المقهى ومخاطبة شركات المرافق من مياة الشرب والكهرباء والغاز لقطع المرافق عن المقهى وجارى استكمال إجراءات إعادة الغلق والتشميع ومصادرة المحتويات وإتخاذ كافه الاجراءات القانونية.

كما تلقت محافظة الجيزة شكوى من سكان شارع المليجى (المسمط ) بالملكة العشرين بحى بولاق الدكرور بشأن تضررهم من وجود سوق عشوائي بالشارع يعيق دخول وخروج سيارات الإسعاف والمطافىء  وحركة المارة لانتشار الباعة الجائلين. 

وتم التعامل مع الشكوى من خلال حى بولاق الدكرور من خلال حمله قامت برفع كافة الاشغالات وإعادة الانضباط للشارع.

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