عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الدين والعصر في أدب نجيب محفوظ .. أحدث إصدارات الهيئة السورية للكتاب

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، كتاب (الدين والعصر في أدب نجيب محفوظ) تأليف: د. محمود موعد.

لم يستطع كاتب عربي آخر - خلاف نجيب محفوظ - أن يخلق هذا العالم الشامل الغني المتنوع: عالم الإنسان، وعالم الأشياء، وعالم الأفكار، الماضي والحاضر والمستقبل، وأن يتمثل المؤثرات في الفكر العربي والشخصية العربية، وقوى الصراع في المنطقة العربية؛ ويعكس ذلك في أعماله، ويرصد عبر رؤية شمولية عالم الإنسان بشكل عام، والإنسان العربي بشكل خاص كما هو محصلة لعدد من العوامل. ولم يهمل تحت حجة فنية أو أيديولوجية أي عنصر من العناصر المكونة لهذا الإنسان، وإن انطلق من مصر والشخصية المصرية. وهو لا يقدم هذه الكلية للمجتمع العربي ذات البعد التاريخي والاجتماعي والأيديولوجي بشكل سكوني، بل هي كلية ديناميكية ذات تحديد تاريخي. لذلك نرى: مسار الشعب المصري، صراع الأفكار القديم والجديد، الثورة والمراوحة... إلخ.


لعب نجيب محفوظ لعبة "الحياد المراوغ" على حد تعبير لوكاش، فترك للقوى الفاعلة في المجتمع حرية التعبير عن ذاتها. وكان هذا النسبي سبباً في اختلاف النقاد في تفسير أعماله أو تأويلها. من هنا كان لا بد من البحث عن مفاتيح لقراءة أدب نجيب محفوظ لفهمه والدخول إلى عوالمه؛ وذلك باكتشاف الهم المركزي لديه، والذي لم يفارقه منذ بدأ الكتابة، واكتشاف الثوابت التي يلح عليها، والأسئلة الجوهرية التي يطرحها.

كتاب (الدين والعصر في أدب نجيب محفوظ) تأليف: د. محمود موعد. صادر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.

الهيئة العامة السورية للكتاب الدين والعصر في أدب نجيب محفوظ نجيب محفوظ عالم الإنسان الفكر العربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«اشتري شبكتك بسرعة»|هزة تضرب أسعار الذهب قبل قرار الحكومة وعيار 21 مفاجأة

الحكومة تجهز مفاجأة لملايين المصريين خلال أيام|انخفاض أسعار السلع وأبرزها السكر والأرز

عقب اعتذاره | رجاء خاص من حسام عاشور لـ الخطيب

أمطار على هذه المحافظات|الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة وتحذر من الشبورة

لأول مرة | حسام عاشور يكشف سر خلافه مع الأهلي "تفاصيل"

محمود المخبزي يكشف كواليس قطع علاقة الأهلي وبيراميدز

لهذا السبب | نجم الزمالك يفتح النار على أحمد فتوح

بأوامر أوسوريو |نجم بيراميدز يقترب من الزمالك

ترشيحاتنا

متحدثا عن الشهداء.. وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة من التجمع الخامس

بايدن يأمر بطرد مباشر للمهاجرين غير الشرعيين

حاكم سيفاستوبول يعلن إحباط مسيريتن أوكرانيتين على القرم

نجوم الفن في طريقهم إلى أسوان للاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة| شاهد

بنطلون نيرمين الفقي يثير الجدل في أحدث ظهور لها| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللواء سعد عبد الهادي لـ "صدى البلد": حرب الاستنزاف كانت نقطة الانطلاق لحرب أكتوبر.. وخضنا معارك في رأس العش سيذكرها التاريخ بأحرف من نور

نشرة المرأة والصحة| تحذير من نوع شرابات يتسبب في بتر أصابع طفلك.. التشخيص الأخير للدكتور هاني الناظر بعد إصابته بخلايا سرطانية

يحميك من سرطان الثدي … فوائد خارقة لتناول صفار البيض

طريقة عمل البرجر المنزلى

فيديو

أرض بلا جاذبية «كأنك في الفضاء».. ما حقيقة الفيديو المبهر ؟ «فيديوجراف»

كلنا واحد.. مد المبادرة لشهر إضافي لتوفير السلع بأسعار مخفضة| فيديو

في مشهد مؤثر.. فتاة تركية تذرف الدموع فرحًا لإتمامها حفظ القرآن الكريم «فيديوجراف»

ادعوا له بالشفاء.. تفاصيل مرض هاني الناظر ورسالة نجله| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ