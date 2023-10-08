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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كل سبت ريمونتادا.. شيكابالا كلمة السر فى عودة الزمالك محليا وقاريا

مباراة الزمالك والبنك
مباراة الزمالك والبنك الاهلي

شهدت مباريات فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو التي يخوضها يوم السبت فى الآونة الأخيرة تفوقا على المستوي المحلي والقاري. 

ونجح فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو فى صنع ريمونتادا مجنونة أمام نظيره فريق أرتا سولار الجيبوتي التي أقيمت يوم السبت الموافق 30 سبتمبر الماضي في اطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية ليتأهل إلي دور المجموعات. 

ويلتقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو نظيره فريق سموحة في المباراة القادمة في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز نظيره فريق سموحة المقرر اقامتها يوم السبت  21 اكتوبر الجاري. 

صدى البلد يستعرض تفوق فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو محليا وقاريا يوم السبت فى الآونة الأخيرة. 

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الزمالك يعبر أرتا سولار الجيبوتي 

 

حقق الزمالك ريمونتادا تاريخية أمام نظيره أرتا سولار بـ 4 أهداف مقابل هدف، في المباراة التى أقيمت على ستاد القاهرة فى دور الإياب الـ32 من الكونفيدرالية.

مباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي 

أحرز أرتا سولار الهدف الأول فى شباك الزمالك عن طريق ارساما حسن من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء.

وجاء هدف الزمالك الأول من متابعة رأسية من أوباما داخل منطقة الجزاء.
وسجل شيكابالا الهدف الثاني لصالح الزمالك من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء.
وتمكن زيزو من إحراز الهدف الثالث لصالح الزمالك من رأسية داخل منطقة الجزاء.
أحرز الزمالك الرابع أمام أرتا سولار بمتابعة جيدة من حمزة المثلوثي.

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ريمونتادا الزمالك أمام البنك الأهلي

 حقق الزمالك فوزاً صعباً على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التى أقيمت على ستاد القاهرة في الجولة الـ3 من منافسات دوري نايل.

وسجل كريم بامبو هدف البنك الأهلي في الدقيقة 45 بخطأ فادح من محمد صبحي.

وأحرز الزمالك التعادل بأقدام صاروخية أحمد مصطفي زيزو في الدقيقة 53.

وسدد شيكابالا كرة صاروخية تسكن شباك محمد أبو جبل في الدقيقة 90.

مباراة الزمالك والبنك الاهلي 

وبهذه النتيجة يقفز الزمالك للمركز الـ 5 برصيد 5 نقاط، وتجمد البنك الأهلي في المركز الأخير دون نقاط
وبدأ الزمالك بالضغط المتواصل على لاعبي البنك الأهلي فى وسط الملعب من أجل ارباكهم وإحراز هدف مبكر.

وشكل الزمالك العديد من الهجمات الخطيرة ولكن لم يوفق فى إنهاء الهجمة.

وتلقى محمد عواد حارس مرمي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بطاقة حمراء في الدقيقة 47 بعد منعة من إنفراد تام للبنك الأهلي.

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الزمالك يواجه سموحة في الدوري 

يعود فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بعد فترة التوقف الدولي الي منافسات بطولة الدوري الممتاز نظرا لمشاركة منتخب مصر الوطني في مباراتي زامبيا والجزائر الوديتين خلال معسكر شهر اكتوبر الجاري. 

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره سموحة السكندري، في السابعة مساء يوم السبت 21 أكتوبر من الشهر الجاري.

الزمالك أوسوريو ارتا سولار كاس الكونفدرالية سموحة الدوري

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