اللون الأحمر يخيم على أسواق المال العربية ..تراجع في بورصات مصر والسعودية وقطر والبحرين ومسقط

أسواق المال العربية

بدعم القطاع المالي بورصة مسقط تغلق مرتفعة

بورصة مصر تخسر 31 مليار جنيه في الختام

تراجع سوق الأسهم السعودية عند الإغلاق

تراجعت أداء أسواق المال العربية خلال تعاملات، يوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع ، انخفضت بورصات مصر، السعودية،الكويت،قطر، البحرين والأردن، بينما ارتفع بورصة مسقط.

ونستعرض خلال السطور حركة أسواق المال العربية خلال تعاملات اليوم الأحد مستهل تعاملات الأسبوع، فيما عدا سوقا دبي و أبوظبي إجازة أسبوعية اليوم ، علي أن يستأنفوا تداولاتهم غدا الاثنين.

أسهم المالي والخدمات ترتفع بمؤشر مسقط جلسة الأحد

أنهى المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط "مسقط 30" تعاملات اليوم الأحد، مرتفعاً 0.14 بالمائة، بإقفاله عند مستوى 4741.78 نقطة، رابحاً 6.79 نقطة، مقارنة بمستوياته في جلسة الخميس الماضي.

ودعم المؤشر العام ارتفاع القطاعين المالي والخدمات بالنسبة ذاتها البالغة، وصعد الأول مدفوعاً بارتفاع سهم الشركة المدينة تكافل بنسبة 1.19 بالمائة.

وارتفع مؤشر قطاع الخدمات مع صدارة سهم السوادي للطاقة للرابحين اليوم بنسبة 9.09 بالمائة، وارتفع الباطنة للطاقة بنسبة 4.54 بالمائة.

وحد من ارتفاع قطاع الخدمات تقدم سهم الأنوار للسيراميك على المتراجعين اليوم بنسبة 1.07 بالمائة.

وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر قطاع الصناعة وحيداً بنسبة 0.11 بالمائة، مع تقدم العنقاء للطاقة على المتراجعين اليوم بنسبة 3.33 بالمائة.

وتراجع حجم التداولات اليوم إلى 6.6 مليون سهم، مقابل 8.87 مليون سهم بالجلسة السابقة.

وتراجعت قيمة التداولات إلى 2.58 مليون ريال، مقارنةً بـنحو 2.31 مليون ريال جلسة الخميس الماضي.

وتصدر سهم صحار الدولي الأسهم النشطة حجماً اليوم، بتداول 1.62 مليون سهم، فيما تصدر عُمانتل النشاط قيمة بنحو 1.3 مليار ريال.

البورصة تخسر 31 مليار جنيه نهاية اليوم

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد، أول الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وخسر رأس المال السوقي 31 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.322 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 2.6% ليغلق عند مستوى 19357 نقطة.

هبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 23177 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.54% ليغلق عند مستوى 8107 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.08% ليغلق عند مستوى 3583 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.71% ليغلق عند مستوى 5340 نقطة.

تراجع شبه جماعي للقطاعات بسوق الأسهم السعودية

أنهى سوق الأسهم السعودية "تداول"، جلسة اليوم الأحد بتراجع ملحوظ، مواصلا تراجعه للجلسة السابعة على التوالي، بأعلى خسائر في 44 جلسة، وسط تراجع شبه جماعي للقطاعات.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" متراجعاً بنسبة 1.57%، وهي أعلى خسائر للمؤشر منذ جلسة 2 أغسطس 2023، فاقداً 168.83 نقطة من قيمته، هبط بها إلى 10,596.02 نقطة.

وتراجعت قيم التداول إلى 3.8 مليار ريال مقابل 4.11 مليار ريال، فيما صعدت الكميات إلى 201.8 مليون سهم مقارنة بـ151.16 مليون سهم تم التداول عليها بنهاية جلسة الخميس الماضي.

وجاء جميع القطاعات باللون الأحمر، باستثناء قطاع الطاقة، الذي خالف الاتجاه بارتفاع 0.17%، قي ظل صعود سهم "أرامكو السعودية" بنسبة 0.3%.

وتصدر قطاع الأدوية الخسائر بعد هبوطه 6.43%، وتراجع قطاع الاتصالات 2.66%، وبلغت خسائر قطاعي البنوك والمواد الأساسية 1.56%، و1.15% على التوالي.

وعلى صعيد أداء الأسهم، شملت الخسائر 215 سهماً بصدارة سهم "العربية"، الذي هبط 8.48%، واقتصر اللون الأخضر على 7 أسهم تصدرها سهم "الإعادة السعودية" بارتفاع نسبته 1.87%.

وسجل سهم "لوبريف" أعلى قيمة تداول بـ292.67 مليون ريال، وكانت أعلى الكميات لسهم "الباحة" بكمية بلغت 53.84 مليون سهم.

وشهد السوق الموازي أداءً سلبيا، ليغلق مؤشر (نمو حد أعلى) متراجعا 1.48%، بخسائر بلغت 336.14 نقطة، هبطت به إلى مستوى 22,331.8 نقطة.

وتصدر سهم "منزل الورق" الخسائر بنسبة تراجع بلغت 8.1%، وسجل سهم "القمم" أعلى المكاسب بعد أن قفز 30%.

وأغلق المؤشر العام للسوق “تاسي” لسوق يوم الخميس الماضي ، متراجعا 0.7% ليواصل تراجعه للجلسة السادسة على التوالي، و يهبط لأدنى مستوياته في أكثر من 6 أشهر.

اللون الأحمر يخيم بورصة قطر

أغلقت بورصة قطر تعاملات اليوم الأحد باللون الأحمر؛ بضغط من 6 قطاعات يتقدمها العقارات.

تراجع المؤشر العام بنسبة 0.61% ليصل إلى النقطة 10001.16، خاسراً 61.25 نقطة، عن مستوى إغلاق الخميس الماضي.

وضغط على أداء الجلسة تراجع 6 قطاعات يتقدمها العقارات بـ 2.12%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات وحيداً بـ0.38%.

ومن بين 50 سهماً نشطاً، ارتفع سعر 5 أسهم في مقدمتها سهم "ودام" بـ4.68%، بينما تراجع سعر 39 سهماً على رأسها "الخليج التكافلي" بـ5.28%.

وبشأن التداولات تراجعت السيولة إلى 323.99 مليون ريال، مقابل 481.01 مليون ريال الخميس الماضي، كما انخفضت أحجام التداول عند 149.26 مليون سهم، مقارنةً بـــ187.13 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 10.90 ألف صفقة.

وتقدم سهم "بلدنا" المتراجع 1.28% نشاط الكميات بواقع 24.29 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم "بنك دخان" بـ49.65 مليون ريال.

تراجع المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت

خيم التراجع على أداء المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت عند إغلاق تعاملات اليوم الأحد.

وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.65%، وتراجع "العام" 0.85%، كما انخفض المؤشران "الرئيسي "50 و"الرئيسي" بنحو 2.10% و1.56% على الترتيب، عن مستوى الخميس الماضي.

بلغت قيمة التداول في بورصة الكويت بتعاملات اليوم 29.23 مليون دينار، وزعت على 148.97 مليون سهم، بتنفيذ 9.09 ألف صفقة.

وأثر على الجلسة تراجع 10 قطاعات في مقدمتها تكنولوجيا بـ4.69%، بينما ارتفع قطاعا السلع الاستهلاكية بنحو 1.46%، واستقر قطاع الرعاية الصحية وحيداً.

تراجع سعر 78 سهماً على رأسها "ساحل" بـ11.81%، بينما ارتفع سعر 30 سهماً في مقدمتها "الإماراتية" بـ9.48%، واستقر سعر 8 أسهم.

وجاء سهم "صكوك" المرتفع 0.73% في مصدمة الكميات بـ14.80 مليون سهم، بينما تصدر "بيتك" السيولة بقيمة 4.90 مليون دينار، بانخفاض 0.42%.

مؤشرا البحرين يقفلان على انخفاض

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم، عند مستوى 1,949.12 بانخفاض قدره 1.75 نقطة عن معدل الإقفال السابق كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 735.60 بانخفاض قدره 2.24 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونًا و793 ألفًا و82 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 454 ألفًا و704 دنانير بحرينية، نفذت من خلال 55 صفقة.

تراجع المؤشر العام لبورصة الأردن

أنهى المؤشر العام لبورصة عمَّان تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع متراجعًا بنسبة 0.41 بالمائة، ليصل إلى مستوى 2461.38 نقطة، فاقدًا 10.08 نقطة عن مستوياته جلسة الخميس الماضي.

وجاء تراجع المؤشر اليوم بضغط أداء الأسهم القيادية، حيث تراجع جوبترول القيادي بنسبة 1.2 بالمائة، وانخفض مناجم الفوسفات 1.48 بالمائة، وتراجع البنك العربي بنسبة 1.1 بالمائة، وتفوق الأسهم الـ 3 مجتمعة 28 بالمائة الوزن النسبي للمؤشر.

وتأثر المؤشر اليوم بتراجع مؤشراته القطاعية مجتمعة وفي مقدمتها مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.84 بالمائة بضغط تراجع مناجم الفوسفات القيادي، وتقدم سهم الاتحاد للسجائر على المتراجعين بالسوق الأول اليوم بنسبة 4.71 بالمائة.

وتراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.35 بالمائة، بضغط سهم جوبترول القيادي، وتراجع سهم آفاق للطاقة بنسبة 0.5 بالمائة.

وحد من تراجع قطاع الصناعة صدارة سهم الإسراء للتعليم على الرابحين بالسوق الأول اليوم بنسبة 2.7 بالمائة.

وكان المالي أقل القطاعات تراجعًا اليوم بنسبة 0.21 بالمائة؛ مدفوعاً بتراجع البنك العربي القيادي، وتراجع البنك الأهلي بنسبة 0.93 بالمائة.

وتراجع حجم التداولات اليوم إلى 5.67 مليون سهم مقابل 6.06 مليون سهم بجلسة الخميس الماضي، وتراجعت قيمة التداولات إلى 5.4 مليون دينار، مقابل 6.76 مليون دينار بالجلسة السابقة.