اللواء محمد الغباري يكشف نقاط التشابه بين حرب أكتوبر وطوفان الأقصى

قال اللواء الدكتور محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق إن الإعداد لـ طوفان الأقصى يشبه الإعداد لحرب أكتوبر.

وعن نقاط التشابه أكد اللواء الغباري في مقابلة مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج مصر جديدة المذاع عبر فضائية (اي تي سي) أن الجيش الإسرائيلي نسبة قوته كانت ٥٠٪ وهو دائما يعتمد ٢٥ ٪ عامل و٢٥٪ احتياط .

وشدد أن من طرق الخداع الإستراتيجي التي اعتمدت عليها حرب أكتوبر هو عدم التعبئة وهو ماحدث مع عملية طوفان الأقصى .

وأوضح أن المقاومة استخدمت حجم ضخم من الصواريخ للتغطية على العملية البرية والجوية وتغطية القبة الحديدية وهو ما استخدمته القوات المسلحة في حرب أكتوبر .

وأشار أن القبة الحديدية تنجح في تغطية المدى القصير والمدى البعيد أما المدى المتوسط فيوجد بها خلل.

وأوضح أن أكثر مايؤذي اسرائيل هو خسائر البشرية وخسائر الأرض وهو ماحدث في طوفان الأقصى ، وفي أكتوبر حدثت خسائر كبيرة بشرية أكثر من ١٠ ألف قتيل.

وأكد الغباري أن رد الفعل الإسرائيلي سيكون عنيف ففي أول يوم أسقط أكثر من ٢٠٠ قتيل والآلاف الجرحى.

واستطرد قائلاً لكن الفلسطينين لديهم أسرى وهو ما سيكون نقطة ضعف لدى الجيش الإسرائيلي في القصف لانه سيعرض الرهائن للخطر.

