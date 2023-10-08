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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمد العرابي: لن يتحقق سلام في الإقليم دون حصول الفلسطينيين على حقوقهم

الأوضاع في غزة
الأوضاع في غزة

أكد السفير محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية وزير الخارجية الأسبق، أن الموقف المصري معروف تاريخيا ونضاليا، حيث يقف في صف الشعب الفلسطيني، وحقه المشروع في الدفاع عن أرضه ومقدساته.

وأشار السفير محمد العرابي، في مداخلة هاتفية ببرنامج مصر جديدة المذاع عبر فضائية  etc، إلى تحذيرات مصر المستمرة من إهمال القضية الفلسطينية وتراجع الاهتمام بها، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، لافتا إلى أنه منذ ثورات الربيع العربي، وتراجع الاهتمام الإقليمي بالقضية الفلسطينية، وكانت هي ضحية هذه الثروات. 

ولفت السفير محمد العرابي، إلى أن الجهود المصرية ستركز على إضافة زخم سياسي كبير، وإجماع دولي، وتحريك القضية في الإطار السياسي، محذرا من أنه لن يتحقق سلام في الإقليم دون حصول الفلسطينيين على حقوقهم، وبالتالي يجب أن تكون هناك مقاربة للتعامل مع القضية الفلسطينية وإجماع دولي على عودة حقوق الشعب الفلسطيني، وقرارات دولية ملزمة للإسرائيليين.  

وأكد أن ما ترتكبه إسرائيل، لا يدخل في بند الدفاع عن النفس، وإنما هو عدوان صريح من جانب دولة على مدنيين عزل، وهي عليها التزامات؛ باعتبارها قوة احتلال، وفي مقدمتها حماية الشعوب التي تقع تحت سيطرتها، وألا يصبح المدنيون هدفا مباشرا لها في الأساس.

واضاف أن إسرائيل لم تأبه بكافة قرارات الأمم المتحدة التي طرحت بشأن القضية الفلسطينية، ولم تحاول مراعاتها أو تنفيذها، حيث تعتبر نفسها فوق القانون، وهذا نتيجة لدعم الدول الكبرى، وتقديم الحماية لها، على الرغم من أفعالها المنافية للقانون الدولي، ما يؤجج مشاعر الغضب في المجتمع العربي، والشعور بالكيل بمكيالين، لأن دولة تمارس سطوتها وقهرها لشعب كبير، ولا تنال أي إدانة من المجتمع الدولي.

ودعا إلى ضرورة عقد اجتماع عاجل لجامعة الدول العربية، ووضع القضية الفلسطينية على طاولة التفاوض الدائم في الفترة المقبلة، وأن يكون هناك أمل للشعب الفلسطيني بأن هناك عملية سياسية جادة  وواضحة المعالم تصل به إلى الحصول على حقوقه المشروعة في وقت معروف، قائلا: إن إطالة أمد الأزمة بهذا الشكل؛ هو ما يؤدي إلى المشاحنات والقتال الموجود الآن في قطاع غزة.

محمد العربي الشعب الفلسطيني القضيه الفلسطينة جامعة الدول العربية قطاع غزة

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