شوبير يكشف أسباب خسارة الزمالك أمام سموحة

في تحليله الخاص لخسارة الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك أمام سموحة، أشار الإعلامي أحمد شوبير إلى المسؤولية التي يتحملها المدير الفني للفريق، جوزيه جوميز.

وخلال برنامجه "مع شوبير" على راديو أون سبورت أف أم، قام شوبير بتحليل الأسباب التي أدت إلى هذه الخسارة، حيث أشار إلي أن استراتيجية جوميز في الاعتماد على البدلاء وإراحة العناصر الأساسية، وهو ما تسبب في فقدان التوازن داخل الملعب.

وأكد أن استخدام إبراهيما نداي في مركز الظهير الأيسر وعدم توفر فتوح كبديل مؤثر كانا من بين الأخطاء التكتيكية التي أثرت سلباً على أداء الفريق.

وتطرق شوبير أيضًا إلى أداء الحكم محمود البنا واعتبر أن القرارات التحكيمية لم تكن عادلة، خاصة قرار طرد حسام حسن، مهاجم سموحة، والذي لم يظهر له مبرر واضح.

هذه الخسارة تجمد رصيد الزمالك عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما ارتفع رصيد سموحة إلى 31 نقطة في المركز السادس، مما يعكس الفارق الكبير بين الفريقين في ترتيب الجدول الحالي.