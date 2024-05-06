أحمد حسن يعلن عودة رامي ربيعه لقائمة الأهلي أمام الاتحاد السكندري

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن عودة اللاعب رامي ربيعه لقائمة الاهلي عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكتب أحمد حسن:"عودة رامي ربيعة لقائمة الأهلي الليلة لمباراة الاتحاد السكندري بعد إنتهاء الايقاف الذي أبعده عن مواجهة الجونة".





أعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الاهلي و الاتحاد السكندري المقرر لها الثلاثاء المقبل في اللقاء المؤجلمن الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز ٢٠٢٣- ٢٠٢٤ .

وواصل الفريق الكروي الأول في نادى الاتحاد السكندري، بقيادة طارق العشري، المدير الفني للفريق، تدريباته اليومالسبت، استعدادا لمواجهة النادي الأهلي، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من بطولة الدوري، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاءالمقبل 7 مايو الجاري، على أرض ملعب استاد القاهرة الدولي.