لقاء بعد 5 سنوات.. ماكرون لنظيره الصيني: التنسيق بشأن الشرق الأوسط وأوكرانيا ضروري

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، نظيره الصيني شي جين بينج خلال زيارة نادرة لقصر الإليزيه وذلك للمرة الأولى منذ 2019.

وحسب وكالة "فرانس برس"، صافح ماكرون نظيره الصيني لدى وصوله الإليزيه.

وزار شي المنطقة للمرة الأولى منذ 5 سنوات، في وقت تتزايد فيه التوترات التجارية، إذ يحقق الاتحاد الأوروبي في العديد من الصناعات الصينية بما في ذلك صادرات السيارات الكهربائية، بينما تحقق بكين في معظمها في واردات البراندي الفرنسية الصنع.



وقال ماكرون لنظيره الصيني إن الوضع بالعالم الآن يتطلب التعاون بين أوروبا وبكين أكثر من أي وقت مضى، لافتًا إلى أن التنسيق المشترك بشأن الشرق الأوسط وأوكرانيا أمر حاسم.

من جانبه، قال الرئيس الصيني شي جين بينج إن بكين تعتبر أوروبا أولوية في سياستها الخارجية.

ونقلت وسائل إعلام صينية، إن الرئيس شي عقد مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اجتماعا ثلاثيا في قصر الإليزيه في باريس اليوم الاثنين.