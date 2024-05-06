بعائد يومي 1500 جنيه.. أفضل 5 شهادات ادخارية في البنوك المصرية 2024| تفاصيل

بالتزامن مع إطلاق عدد من البنوك المصرية مجموعة من شهادات ادخارية 2024 بعوائد مجزية، يتساءل الكثير من المواطنين عن أفضل طرق الادخار والاستثمار في البنوك بعائد يختلف بشكل سنوي وشهري.

أعلى فائدة في البنوك حاليا

ومن خلال هذا التقرير، سوف يتسعرض "صدى البلد"، أهم وأبرز المعلومات عن أفضل الشهادات الادخارية التي أعلنتها بعض البنوك المصرية 2024 خلال الآونة الأخيرة.

شهادة بنك مصر الادخارية

أعلن بنك مصر في وقت سابق، عن شهادته الادخارية «شهادة طلعت حرب» لمدة ثلاث سنوات بعائد يصل إلى 30% في السنة الأولى، و25% في السنة الثانية، و20% في السنة الثالثة، مع انخفاض إلى 19% بحسب دورية الصرف المتنوعة، ويبلغ الحد الأدنى للشراء هو 1000 جنيه.

شهادة البنك الأهلي

ويقدم البنك الأهلي شهادة ادخارية أيضًا لمدة 3 سنوات، بعائد يبلغ 30% في السنة الأولى، و25% في السنة الثانية، و20% في السنة الثالثة، ويتراجع العائد إلى 19% وفقًا لدورية الصرف المتنوعة، ويبلغ الحد الأدنى للشراء هو 1000 جنيه.

وتعد شهادات ادخار من البنك الأهلى، وتفاصيل الشهادة التي تسمى شهادة ادخار بلاتينية سنوية ذات عائد ثابت لأجل سنة واحدة فقط.

وتكون الشهادة بـ3 عوائد ما بين يومي وشهري وسنوي، ويكون العائد اليومي بفائدة 23% سنويًا وشهري بفائدة 23.5% سنويًا وسنوية بفائدة 27%، ويتيح البنك شراء هذه الشهادة من مبلغ 1000 جنيه مع إمكانية زيادة مبلغ الشراء بمضاعفات المبلغ.

و يحتسب الفائدة على مبلغ الشهادة بدءًا من اليوم التالي من تاريخ شرائها، كما يوفر البنك على شهادة الادخار بأجل سنة واحدة فقط للحصول على قرض تصل نسبته إلى 95% من عبء سداد بفائدة 29% سنويًا.

شهادة ادخار بنك قطر الوطني (QNB)

يُقدم بنك قطر الوطني (QNB) فرصة استثمارية متنوعة لمدة ثلاث سنوات، بعوائد تتراوح بين 20% و20.15%. يمكن للمستثمرين الاستفادة من دفعات متنوعة، مع حد أدنى للشراء يبلغ 1000 جنيه.

شهادة بنك البركة الادخارية

يوفر بنك «البركة» شهادة إدخارية لمدة ثلاث سنوات بعائد يبلغ 22%، مع إمكانية الاستفادة من دفعات شهرية وحد أدنى للشراء يبلغ 1000 جنيه.

شهادة البنك التجاري الدولي (CIB)

تستطيع الاستثمار في شهادة إدخار البنك التجاري الدولي (CIB) لمدة ثلاث سنوات بعائد نسبته 22٪، وتتم صرف العائدات شهريًا، والحد الأدنى للشراء هو 1000 جنيه.

ومن ناحية أخرى، أعلن البنك المركزي في مصر عن ارتفاع معدلات الفائدة لتصل إلى 6%، وإثر ذلك، قام كل من البنك الأهلي وبنك مصر بطرح شهادات ادخار جديدة تحمل فائدة سنوية قيمتها 30%، وهي نسبة تعتبر الأعلى على الإطلاق بين جميع الشهادات في تاريخ القطاع المصرفي بمصر.

3600 جنيه شهريا لـ3 سنوات

جدير بالذكر، أن شهادات الادخار 2024 كانت أحد أكثر الملاذات الآمنة للمدخرين في ظل سعيهم الدائم لمطاردة شهادات الاستثمار التي تطلقها البنوك المصرية، للحصول على عوائد مرتفعة والارتقاء بمستوى المعيشة وتوفير جميع المطالب والاحتياجات.

وجاءت على رأس تلك الشهادات، شهادة يُقدمها بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، من خلال شراء شهادة ادخارية ضمن الأوعية التي يطرحها دائماً للعملاء في إطار الشق الاستثماري للبنك، وحرصه على استقطاب عملاء جُدد بتوفير جميع التيسيرات المتعلقة بالشهادات الادخارية بجميع فروعه المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وفق البنك، فإن الحصول على 3600 جنيه شهرياً من خلال شهادة الـ22% الادخارية، يتم من خلال شراء الشهادة بالذهاب إلى أي فرع من فروع البنك والتي يبلغ عددها نحو 100 فرع على مستوى الجمهورية، وتتميز هذه الشهادة بأن مدتها 3 سنوات بعائد شهري.

وعند شراء الشهادة الادخارية بقيمة 200 ألف جنيه، فإن العميل سيحصل على المبالغ الشهري من خلال ضرب الـ 200 ألف جنيه في العائد الذي يبلغ 22%، وقيمتها على 12 شهرياً يكون الناتج 3600 جنيه، ويكون العائد لمدة 3 سنوات 132 ألف جنيه، حسب ما أكده مصدر مسئول، في تصريحات له.

ونوه المصدر، إلى أن البنك يتبع وزارة التضامن الاجتماعي ويحرص على تقديم أوعية ادخارية متنوعة لمختلف العملاء، ويهتم بشق آخر وهو الشق الاجتماعي من خلال دعم عملية التنمية المستدامة سواء بالجامعات أو المستشفيات.