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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بنك البركة يرفع سعر الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية 22%

صدى البلد

رفع بنك البركة من أسعار العائد  على منتجاته المصرفية وطرحه شهادة ثلاثية جديدة بفائدة سنوية 22% لإستقطاب شرائح جديدة من العملاء من الأفراد و الشركات.

 

وسجل سعر الفائدة علي حسابات التوفير الشهرية والجارية اليومية من بنك البركة، بنسبة تتراوح بين 20% و26% لمن يصل حسابه بالدفتر الشهري 5آلاف جنيه و 23% للحساب الجاري اليومي سواء الأفراد أو الشركات.


وأطلق البنك شهادة ثلاثية بإسم  إيليت ، بحد أدنى للشراء يبدأ من ألف جنيه وعائد سنوي 22% يُصرف شهريًا، وهو ما يمثل أعلى معدلات الربح على شهادات الإيداع في السوق المصرفي من فئة الألف جنيه. 

وأعلن عبد العزيز سمير، نائب الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية بالبنك، عن أن تلك الإجراءات تستهدف توفير منتجات مصرفية للعملاء ، موضحا أنه تم تحديث سعر الفائدة علي الودائع المتغيرة ذات 6 شهور و السنة لتصل 23%، وتطابق المنتجات المطروحة بسعر الفائدة ومقتضيات الشريعة الإسلامية.

 

كما أعلن عن تحديث أسعار العوائد على الودائع المتغيرة الستة أشهر و السنة ذات العائد الشهري لتصل إلى 23% وهي متاحة للأفراد و الشركات.

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