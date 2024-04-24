لمدة 3 سنوات.. كيف تحصل على 3600 جنيه شهريا من البنك؟

شهادات الادخار 2024 كانت أحد أكثر الملاذات الآمنة للمدخرين في ظل سعيهم الدائم لمطاردة شهادات الاستثمار التي تطلقها البنوك المصرية، للحصول على عوائد مرتفعة والارتقاء بمستوى المعيشة وتوفير جميع المطالب والاحتياجات.

وجاءت على رأس تلك الشهادات، شهادة يُقدمها بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، من خلال شراء شهادة ادخارية ضمن الأوعية التي يطرحها دائماً للعملاء في إطار الشق الاستثماري للبنك، وحرصه على استقطاب عملاء جُدد بتوفير جميع التيسيرات المتعلقة بالشهادات الادخارية بجميع فروعه المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وفق البنك، فإن الحصول على 3600 جنيه شهرياً من خلال شهادة الـ22% الادخارية، يتم من خلال شراء الشهادة بالذهاب إلى أي فرع من فروع البنك والتي يبلغ عددها نحو 100 فرع على مستوى الجمهورية، وتتميز هذه الشهادة بأن مدتها 3 سنوات بعائد شهري.

حساب قيمة عائد الشهادة

وعند شراء الشهادة الادخارية بقيمة 200 ألف جنيه، فإن العميل سيحصل على المبالغ الشهري من خلال ضرب الـ 200 ألف جنيه في العائد الذي يبلغ 22%، وقيمتها على 12 شهرياً يكون الناتج 3600 جنيه، ويكون العائد لمدة 3 سنوات 132 ألف جنيه، حسب ما أكده مصدر مسئول، في تصريحات له.

ونوه المصدر، إلى أن البنك يتبع وزارة التضامن الاجتماعي ويحرص على تقديم أوعية ادخارية متنوعة لمختلف العملاء، ويهتم بشق آخر وهو الشق الاجتماعي من خلال دعم عملية التنمية المستدامة سواء بالجامعات أو المستشفيات.

في السياق نفسه، تقدم البنوك المصرية شهادات ادخارية بالعملات المختلفة، سواء كانت محلية أو أجنبية، ومن بين هذه العملات الدولار الأمريكي.

ومن خلال هذا التقرير أيضا، سوف يرصد "صدى البلد"، أهم وأبرز المعلومات عن أفضل شهادة بالدولار الأمريكي في أكبر بنكين حكوميين في مصر، وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وذلك لمدة عام واحد فقط، حسب الموقع الرسمي للبنكين.

تفاصيل شهادة الدولار من البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي المصري شهادة بلادي مدة العام، بالدولار، وسعر العائد 2.1% سنويًا، وتصرف الفائدة نصف سنويًا، وبالنسبة للحد الأدنى لربط الشهادة 100 دولار.

والعائد على شهادة بلادي يكون ثابت طوال المدة، ولا يجوز استرداد قيمة الشهادة طوال فترة سريانها، وتصدر هذه الشهادة للأفراد الطبيعيين المصريين المقيمين بالخارج بأسمائهم الشخصية ولأبنائهم القصر.

شهادة الدولار من بنك مصر

وبالنسبة لبنك مصر، أيضًا يطلق عليها اسم شهادة بلادي، والفائدة 2.1%، ودورية الصرف نصف سنويًا مثل البنك الأهلي المصري، والحد الأدنى لشراء الشهادة 100 دولار، ولا يمكن استرداد الشهادة وتصدر للأفراد الطبيعيين المصريين المقيمين بالخارج.

ومن ناحية أخرى، أعلن البنك المركزي في مصر عن ارتفاع معدلات الفائدة لتصل إلى 6%، وإثر ذلك، قام كل من البنك الأهلي وبنك مصر بطرح شهادات ادخار جديدة تحمل فائدة سنوية قيمتها 30%، وهي نسبة تعتبر الأعلى على الإطلاق بين جميع الشهادات في تاريخ القطاع المصرفي بمصر.

كما أعلن في بنك مصر عن إصدار وديعة تحمل اسم "ابن مصر" بأجل ثلاث سنوات، حيث يمكن صرف الأرباح الخاصة بها بأشكال متنوعة، بما في ذلك:

كل نصف سنة، أو كل ربع سنة، وكذلك شهريًا تتميز الأرباح بأنها تكون منخفضة نسبيًا وتتغير وفقاً لفترة الاستثمار، بينما يبلغ معدل العائد للسنة الأولى 27%.

أيضًا تظهر النسب في السنة الثانية تناقضًا، حيث تصل إلى معدل 23%، بينما في السنة الثالثة تنخفض النسبة إلى 19%.

يشار إلى أن شهادة البنك المصري تمتاز بتشابهها الواضح مع الشهادة البلاتينية التي يصدرها البنك الأهلي، والتي بدأ البنك في تقديمها مؤخرً، كما أن مدة هذه الشهادة تبلغ ثلاث سنوات، ويتم توزيع الأرباح السنوية بناءً على جدول السداد المحدد.

جدير بالذكر، أنه يمكن الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.

هذا ويحرص البنك دائمًا على إرضاء عملائه وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم والعمل على التطوير الدائم لأوعيته الادخارية القائمة واستحداث كل ما هو جديد ويتلاءم مع هذه الاحتياجات.