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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

23 % و27%| تفاصيل شهادات الإدخار الجديدة من بنكي مصر والأهلي.. أعلي عائد في التاريخ

بنكا الأهلي والمصري
بنكا الأهلي والمصري

شهادات ادخار بعائد 23% و27%.. طرح بنكا الأهلي ومصر شهادتي ادخار، بعائدين مختلفين شهريًا وسنويًا، وذلك لمدة زمنية محددة، ومن المقرر بداية طرحها من يوم غد الجمعة الموافق 5 من يناير الجاري.

شهادات ادخار بعائد 23% و27%

ووفقًا لمصادر حكومية، فإن البنك الأهلي وبنك مصر من المقرر أن يطرحا شهادة ادخار بعائد 23%، مع صرف عائدها شهريًا لمدة عام واحد.

كما أنه من المقرر طرح شهادة ادخار أخرى بعائد 27%، تصرف سنويًا، وبحسب المصدر فإن عمليات الشراء أون لاين تبدأ غدًا الجمعة، مع إمكانية شراء الشهادات من فروع البنوك يوم الاثنين المقبل.

موعد طرح وشراء الشهادات

وكشفت المصادر عن موعد أول يوم لطرح شهادات 23% و27% في بنكي الأهلي ومصر، وهو غدًا الجمعة 5 من يناير، وذلك من خلال تطبيقات بنكي الأهلي ومصر، والتي تتيح لعميل البنك شراء الشهادة عبر الأون لاين.

أما عن موعد شراء الشهادة من فروع البنوك، فيتم إتاحة شراء تلك الشهادات بداية من يوم الاثنين المقبل، الموافق 8 من يناير الجاري، وذلك داخل جميع الفروع التابعة للبنكين في محافظات الجمهورية.

موعد صرف عوائد شهادات الادخار 22.5% و25%

وفي سياق متصل، يصرف أكبر بنكين حكوميين غدا الجمعة وهما بنكي مصر والاهلي المصري، عوائد شهادة الادخار الثلاثية ذات عائد 25% و 22.5%، ومن المقرر أن تكون عمليات صرف العوائد  لمدة شهر تبدأ من الجمعة حتي أول فبراير المقبل.

وأصدر البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، يوم 4 من يناير 2023، شهادة لمدة سنة بعائد  25٪؜ يصرف فى نهاية السنة وكذلك بدورية عائد شهرى بنسبة 22.5٪؜ سنويا، واستمر طرح تلك الشهادات حتى 31 يناير 2023.

أعلي عائد شهادات

وتتمثل أعلى الشهادات من حيث العائد حالياً فى بنكى الأهلى ومصر، فى الشهادة الأولى ثابتة لمدة 3 سنوات بسعر 19٪؜ سنوى ويصرف العائد شهريا، والثانية، شهادة متناقصة لمدة 3 سنوات بسعر سنوى 22٪؜ لأول سنة و 18٪؜ السنة الثانية و16٪؜ السنة الثالثة ويصرف العائد شهريا.

انتهاء شهادات الـ 25% في بنكي مصر والأهلي

وفي سياق أخر، كان بنكا الأهلي ومصر، قد طرحا شهادات الـ 25% لمدة عام، وذلك في يناير 2023م، حيث كان  من المقرر أن ينتهي أجل الشهادة مع بداية شهر يناير الجاري، وخلال المدة المقررة يتم صرف عوائد شهادة الـ 25% سنويًا، والـ 22.5% شهريًا.

ومن المقرر أن يتم صرف عائد شهادات الـ 25% بداية من 5 يناير 2024، وحتى 1 فبراير من نفس العام، حيث قام البنك الأهلي المصري وبنك مصر بطرحها في يناير 2023.

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