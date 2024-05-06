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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

نقف على حقيقته.. أول تعليق من كبار العلماء حول «تكوين»

الأمين العام لهيئة
الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

أكد الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف الدكتور عباس شومان، متابعتها لما يتعلق بـ «تكوين» والذي أعلن عنه السبت الماضي خلال ذكرى عميد الأدب العربي طه حسين، وما أشيع حوله من رغبة للنيل من ثوابت الدين وأخلاقيات وقيم الأمة. 

كبار العلماء تعلن متابعتها ما ينشر حول «تكوين» 

وكتب «شومان» من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «تتابع الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء حقيقة ما ينشر عن تكوين كيان للنيل من ثوابت الدين وأخلاقيات وقيم الأمة، وسيتخذ مايلزم بعد الوقوف على الحقيقة».

50 عاما على رحيل طه حسين.. انطلاق منتدى تكوين الفكر العربي الأول

انطلاق منتدى تكوين الفكر العربي الأول تحت ظلال الأهرامات

وشهدت القاهرة، السبت الماضي، انطلاق أشغال المؤتمر السنوي الأول لمؤسسة تكوين الفكر العربي تحت عنوان "خمسون عاما على رحيل طه حسين: أين نحن من التجديد اليوم؟"، وذلك في المتحف المصري الكبير، تحت رعاية الدولة المصرية، وبمشاركة نخبة من المفكرين والأكاديميين العرب. 
وأدار الجلسة الافتتاحية المذيع المصري عمرو عبد الحميد.

يعتبر انطلاق المنتدى باكورة الأعمال الخاصة بالمؤسسة والتي تهدف إلى تعزيز خطاب التسامح، وفتح آفاق الحوار، وتشجيع المراجعات النقدية، والتحفيز على طرح الأسئلة على المسلمات الفكرية، والأسباب التي تحول دون نجاح مشاريع النهضة والتنوير العربية.

يذكر أن مؤسسة تكوين الفكر العربي، والتي مقرها القاهرة، تضم في عضوية مجلس أمنائها عددا من المفكرين العرب؛ وهم الدكتور يوسف زيدان (مصر)، والدكتور فراس السواح (سوريا)، وإبراهيم عيسى (مصر)، والدكتورة وألفة يوسف (تونس)، والدكتورة نادرة أبي نادر (لبنان)، وإسلام البحيري (مصر). 

 

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