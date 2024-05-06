ماذا يحدث للحامل عند تناول الفسيخ والرنجة؟

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشور عن الفسيخ والملوحة للحوامل.

وقالت نوح: الفسيخ أو الملوحة عامة مع الحمل والرضاعة غير مسموح بهما نهائيا خاصة في الشهور الـ٣ الأولي من الحمل لأنها ممكن تتسبب في تسمم الحمل بنسبة كبيرة، بسبب الملح الزائد جدا في عمليه تخليل الفسيخ واللي ممكن تسبب نمو البكتيريا اللا هوائية الضارة بالجهاز العصبي والتنفس

اعراضه الضارة علي الصحة

- ارتفاع ضغط الدم بشكل مفاجئ.

- التهابات الكلى التي تؤدي للولادة المبكرة.

- التهابات مجرى البول.



أضافت نوح: ولكن من الممكن تناول جزء بسيط جدا من الرنجة بعد المعاملة الحرارية الجيدة وبمعرفة الطبيب المختص، وذلك بسبب الأملاح العالية الموجودة فيها ممكن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وهو ما يهدد حياة الأم وجنينها، إضافة إلى زيادة أملاح الكلى و الحصوات.



ونصحت بأنه لابد من تجميد الرنجة 24 ساعة قبل ما تناولها لقتل الميكروبات مع مراعاة شرائها من مصدر موثوق به لتجنب الإصابة بدودة الرنجة واستخدام عصير الليمون بكميات كبيرة إلى الرنجة، ولو لزم الأمر لاكل السمك عامة للاستفادة من كل فوائده ممكن استهلاك الأسماك التي تحتوي علي اوميجا 3 مشوية جيدا مثل البوري والبلطي مع تجنب شرب المياه الغازية لاحتوائها بيكاربونات الصوديوم وممكن الاستفادة بشاي اخضر وبقدونس وخس اناناس لاحتوائها علي مياه ومدر بول قوي.



