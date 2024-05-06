محمد رشاد والليثي يحييان حفل شم النسيم بـ أكتوبر

أحيا النجوم محمد رشاد وحمادة الليثي حفلا غنائيا في أحد النوادي بمنطقة السادس من أكتوبر علي هامش الاحتفالات بأعياد شم النسيم وأعياد الربيع.

وقدم كلاهما خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلا من كل الحضور وحظي بحضور كبير ورفع شعار "كامل العدد".

وفي سياق آخر يستعد محمد رشاد لتجديد نشاطه الفني، حيث يواصل العمل علي مجموعة أغان جديدة من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة علي منصات الموسيقي وموقع “يوتيوب”.

وطرح الفنان محمد رشاد مؤخرا أغنيته الأخيرة والتي جاء بعنوان “إللي قال" وذلك علي موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

أغنية “اللي قال” من كلمات كريم حليم ومن ألحان مودي منير وتوزيع موسيقي جيزو.

وتقول كلمات الأغنية:" اللي قال تستاهل يستاهل تمثال فيك جمال عامل للناس كلها زلزال قلبي مال ماهي خطوتك غزال وأنا بعشق التقال وبحبك مش محتاجة سؤال بالمقاس لايقين علي بعض يا سيد الناس بالمقاس نفس التفاصيل نفس الإحساس بالزمة في كدا هنكيد بقي العدا عازمك علي الغدا دا اللي فحسنك يتشال ع الراس قلبي داب بمقابلة وحس معاك إعجاب قلبي ساب الدنيا وجالك دق الباب قلبي تاب عن فكرة الغياب حبك مهوش سراب وجمالك مش موجود في كتاب عقلي طار وبقيت مستغرب ليل ونهار ايه اللي دار وخطفني معاك م الدار للنار خدت تار حلويين قبلك كتار بجمالك مش هزار يا واخدني هواك من غير انذار بالمقاس لايقين علي بعض يا سيد الناس بالمقاس نفس التفاصيل نفس الإحساس بالزمة في كدا هنكيد بقي العدا عازمك علي الغدا دا اللي فحسنك يتشال ع الراس.