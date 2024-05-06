الج.ثة مدفونه داخل البيت.. تفاصيل اختفاء مسن في الوادى الجديد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الفرافرة بمديرية أمن الوادى الجديد من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز) بغياب والده (بالمعاش- مقيم بمفرده) عن مسكنه.

وبالفحص وإجراء التحريات أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابوعمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الوادى الجديد عن وجود شبهه جنائية وأن وراء تغيب المذكور (3 عاطلين وتاجر عقارات "لـ3 منهم معلومات جنائية"- مقيمون بدائرة المركز).

وبمواجهتهم قرر الـ3 عاطلين بإرتكابهم واقعة قتل المجنى عليه بتحريض من تاجر العقارات لوجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه، حيث تقابلوا مع المجنى عليه بمسكنه وتعدوا عليه بالضرب وتقييده، ولدى مقاومته لهم قاموا بقتله وتخلصوا من جثته بدفنها داخل المسكن"تم إستخراجها" وسرقة (هاتفه المحمول، مبلغ مالى، بعض المتعلقات الشخصية) وأرشدوا عن المسروقات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.