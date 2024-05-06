عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

"دور المرأة في بناء الوعي".. الأوقاف تعقد المؤتمر الدولي الأول للواعظات| أغسطس

مؤتمر تأهيل الواعظات
مؤتمر تأهيل الواعظات ودورهن في خدمة المجتمع

تعقد وزارة الأوقاف، المؤتمر الدولي الأول للواعظات في أغسطس المقبل تحت عنوان: "دور المرأة في بناء الوعي". 

المؤتمر الدولي الأول للواعظات

جاء ذلك في ضوء رؤية الدولة المصرية في التمكين للمرأة، وفي إطار إعلان وزارة الأوقاف عام 2024م عامًا للواعظات؛ ونظرًا لأهمية دور المرأة في العمل الدعوي، وتسليطًا للضوء على دورهن وجهودهن في مجال الدعوة، مع تكثيف برامج التأهيل الخاصة بهن، قرر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن يكون موعد انعقاد المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين يومي 25 و 26 أغسطس القادم 2024م، تحت عنوان:
"المؤتمر الدولي الأول للواعظات .. دور المرأة في بناء الوعي"
ويتضمن المحاور التالية : 
1. المحور الأول : دور المرأة في بناء الوعي الديني.
2. المحور الثاني : دور المرأة في بناء الوعي الثقافي. 
3. المحور الثالث : دور المرأة في خدمة المجتمع.
4. المحور الرابع : دور المرأة في بناء الأسرة وتنشئة الطفل.
5. المحور الخامس : التجربة المصرية في تمكين المرأة.

الأوقاف: التبرعات ممنوعة بالمساجد .. ورقابة على صناديق النذور | فيديو

المؤتمر الأول لواعظات الأوقاف 

قال د.  محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نحن امام تجربة فريدة من نوعها عربيا وعالميا وياتي ذلك في اطار رؤية الدولة المصرية في تمكين المرأة سياسيا ومجتمعيا،  لذا كانت فكرة الواعظات لسد الثغرة الدعوية والاشراف والسيطرة على مصليات السيدات بالمساجد التي قد يتمكن الإمام من السيطرة عليها. 
 
وأضاف في كلمته في افتتاح مؤتمر الواعظات الأول والمنعقد أمس بأكاديمية الأوقاف الدولية:  يأتي هذا المؤتمر بعد ان اقترب عدد الواعظات من 700 واعظة،  ببنهن 40 واعظة عضوات هيئة تدريس بالجامعات المصرية،  حاصل منهن على الدكتوراة 42 واعظة  ،  ففي حين حصل اكثر من 30 واعظة على  الماجستير . 

وأوضح وزير الأوقاف ان تجربة تصعيد الواعظات في العمل الدعوي في مصر تستحق الدراسة والتدقيق نظرا لما قاموا به في العمل الدعوي ونشر الوسطية ومحاربة الفكر الإرهابي و تشدد الأخوات.

وتابع هناك 17 سيدة في المراكز القيادية بوزارة الأوقاف، لافتا أنه تم تكريم 6 سيدات بينهم واعظتان  خلال 10 سنوات في حين تم تكريم 14 سيدة على مدار 130 عاما،  وهذا ان دل فإنما يدل على توجه سياسة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تمكين المرأة المصرية في العمل العام والخاص.

الأوقاف واعظات الأوقاف المؤتمر الأول لواعظات الأوقاف المؤتمر الدولي الأول للواعظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة عاجلة.. الأهلي يتفق مع النجم التونسي على الرحيل بنهاية الموسم الجاري

شوبير يفجر مفاجأة: أزمة في الأهلي بسبب علي معلول

دهس شابًا وهو بيعدي الطريق.. القبض على مطرب المهرجانات عصام صاصا في الطالبية

بعائد يومي 1500 جنيه.. أفضل 5 شهادات ادخارية في البنوك المصرية 2024| تفاصيل

20 ألف جنيه دفعة واحدة| مفاجأة بأسعار الحديد لأول مرة في مصر

تطورات عاجلة في أزمة أفشة وكولر.. تفاصيل

شوبير يكشف أسباب خسارة الزمالك أمام سموحة

3500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد الهبوط.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موضوعات متعلقة

هل يجوز قراءة القرآن وترديد الأذكار وأنا نائم أو متكئ

أفضل دعاء في الصباح للرزق .. ردده قبل مغادرة المنزل

مؤتمر الواعظات| عبد الله النجار: مصر رائدة في مجال الدعوة الإسلامية

الأوقاف: مؤتمر دولي للتعريف بالنموذج المصري في مجال عمل الواعظات

الأوقاف تعرض فيلما تسجيليا عن دور الواعظات في العمل الدعوي.. بث مباشر

وزير الأوقاف: طبقنا فكرة الواعظات لسد الثغرة الدعوية والسيطرة على مصليات السيدات

بدء المؤتمر الأول لواعظات الأوقاف ودورهن في خدمة المجتمع بحضور جمعة والفقي |صور

الأوقاف: ممنوع جمع تبرعات على المنبر أو الخروج عن نص خطبة الجمعة

ترشيحاتنا

الاحتلال يفجر النقطة الطبية التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني في مخيم طولكرم

8 غيابات مؤثرة تضرب صفوف الزمالك في نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان

قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات شرقي رفح الفلسطينية

انطلاق المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين من طلاب المدارس عبر هذا الرابط.. غداً

حديقة الحيوان خارج الخدمة.. لنشات إنقاذ نهري وشرطة نسائية لتأمين احتفالات شم النسيم

إصابات بين جنود الاحتلال في هجوم لحزب الله بمسيرة محملة بالمتفجرات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تتخلصي من رائحة الرنجة في المنزل

ماذا يحدث للحامل عند تناول الفسيخ والرنجة؟

الفرق شاسع بينهما.. عارضة أزياء ترتدي فستان شيرين عبد الوهاب بالكويت| شاهد

علامة واحدة.. سلامة الغذاء تنشر صورة للفسيخ غير الصالح للاستخدام الآدمي

فيديو

فضيحة تيك توكر شهير.. مارس أفعالا غير أخلاقية مع الصغار| شاهد

ادعوله بالشفاء.. محمد عبده يكشف نوع السرطان الذي أصيب به| فيديو

خان زوجته وعلاقته بطلاق هنا الزاهد.. كريم فهمي يكشف أسرار حياته الخاصة

توقف قلبها من الخوف.. تفاصيل وفاة فتاة داخل مدينة ملاهي بأكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ