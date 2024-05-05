مؤتمر الواعظات| عبد الله النجار: مصر رائدة في مجال الدعوة الإسلامية

هنأ الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على نجاح مؤتمر الواعظات.

وأكد الدكتور عبد الله النجار، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الأول لواعظات الأوقاف أن هذا المؤتمر سيكون علامة فارقة في تاريخ الدعوة الإسلامية وتاريخ وزارة الأوقاف المصرية، فهو أول مؤتمر يعقد للداعيات.

وأوضح أنه يعتبر من المؤتمرات الفارقة؛ لأنه غير مسبوق بهذا الشكل وهذا التنوع الذي رأيناه، ويجب أن يسجل في صحائف من نور، وأن يظل علامة فارقة في تاريخ الدعوة الإسلامية في مصر.

ونوه بأن عقد المؤتمر الأول لواعظات الأوقاف، يؤكد ريادة مصر في مجال الدعوة الإسلامية، وفي مجال المحافظة على مبادئ الإسلام ودعوته وقِيَمِه.