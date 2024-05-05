الأوقاف: التبرعات ممنوعة بالمساجد .. ورقابة على صناديق النذور | فيديو

علق الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف ، على قرار حذر التبرعات بالمساجد ، إن القرار كان قد صدر عام 2021 ، وتم التاكيد عليه هذا العام للمزيد من الحوكمة والحزم .

وتابع الدكتور هشام عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " التاسعة “ والمذاع على فضائية " الاولى "، أنه ممنوع منعا تاما وجود اي صندوق في اي ملحق من ملحقات المسجد .

واردف: الصناديق المسموح بها في مساجد آل البيت والنذور مرقمة ومعروفة ، ويفتح في اطار من الحوكمة والشفافية والنزاهة التامة .

وأكمل : نأخد اقرار من بناة المساجد الجديدة بعدم وضع اي صندوق تبرع دون علم الوزارة .