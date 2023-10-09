رفع كفاءة وتطوير عدد من الوحدات الصحية بالشيخ زويد

أكد الدكتور طارق شوكه، وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء ، أنه تم رفع كفاءة وتطوير عدد من الوحدات الصحية، بقرى جنوب الشيخ زويد لتقديم الخدمات الصحية والطبية المتنوعة، للمواطنين بالقرى ..حيث تم افتتاحها في إطار احتفالات محافظة شمال سيناء بالذكرى الخمسين لإنتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وقال إن وحدة الرعاية الصحية الأولية بالشلاق تم تطويرها وتجهيزها بمبلغ 2,3 مليون جنيه، لتقديم الخدمات الصحية والطبية المتنوعة، للمواطنين بالقرية وتجمعاتها بناءا على تكليفات الدكتور وزير الصحة، اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأكد شوكه، على أن الوحدة تقدم أيضا المبادرات الرئاسية المتعددة ، لتقديم الخدمات علية الصحية للأهالي، حيث يوجد بها غرف للكشف ومعمل ومكتب صحة وصيدلية.

الاشعة المقطعية:

وأضاف شوكه ، أنه يجري تطوير مستشفي الشيخ زويد المركزي ، حيث تم تزويد المستشفى بجهاز الاشعة المقطعية بتكلفة 4,5 مليون جنيه، وهو من الجيل العاشر 16 مقطع، وتم تركيبه وتدريب العاملين عليه، وربطه بوزارة الصحة عن طريق الانترنت.

ولفت إلى ان سكن الأطباء بمستسفى الشيخ زويد المركزي تم تطويره بمبلغ 3مليون جنيه، ويحتوي علي 10 غرف تضم 20 سرير، ومكاتب إدارية.