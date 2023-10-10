أخبار التوك شو.. تكريم أحمد موسى لأبطال أكتوبر.. وموعد تشغيل أول مفاعل بمصر

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عرضت برامج التوك شو، عددا من الملفات العامة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:



تعليق اشرف زكي على أزمة ميدو عادل و سويدان

تحدث الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن تحويل ميدو عادل ولقاء سويدان إلى مجلس التأديب، موضحًا أنّ قانون النقابة ينص على إحالة أي مشكلة تنشب بين الأعضاء إلى لجنة التحقيق، وإن ارتأت هذه اللجنة أن الموضوع يستحق التصعيد إلى مجلس التأديب فإنها ترفع توصية إلى مجلس الإدارة لاعتماد هذا القرار.

عمرو موسى يرد على فكرة دفع الشعب الفلسطيني للتهجير

رد عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، على فكرة دفع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الى التهجير لسيناء، قائلا : "الفلسطينيون لم يقبلوا بوطن بديل والشعب الفلسطيني دخل في مقاومة شديدة ضد الاحتلال".

هاني مهنا يروي ذكريات عزف الأغاني الوطنية على الجبهة فترة حرب أكتوبر

روى الموسيقار هاني مهنا، ذكريات حرب أكتوبر، ودور الفن والموسيقى في شحذ همم المصريين من النكسة حتى الانتصار، قائلاً : "كنت بروح أعزف للجنود على الجبهة من وقت حرب الاستنزاف من اول عام 1970 في مناطق مختلفة زي التل الكبير وأنشاص وبورسعيد ".

هاني رمزي: فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية كان فاتحة خير علينا كلنا

تحدث الفنان هاني رمزي بشأن عمل جزء ثانٍ من فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، قائلا، إن الفكرة بالفعل مطروحة لكنه لم يتلق السيناريو حتى الآن.

نائب رئيس هيئة الطاقة النووية يكشف عن موعد تشغيل أول مفاعل بمصر

كشف الدكتور علي عبدالنبي نائب رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق عن موعد بدء تشغيل أول مفاعل نووي في مصر، مؤكدا أنه سيكون في شهر سبتمبر ٢٠٢٨ على أن يدخل مراحله التجريبية في ٢٠٢٧.

وأشار في مقابلة مع الاعلامية انجي أنور في برنامج مصر جديدة المذاع عبر فضائية etc ان كل مفاعل ينتج ١٠٠٠ ميجا وات ومصر تحتاج ٦٠ جيجاوات وهو ما يمثل ٢٪ من احتياج مصر.



الحرامي مبيعرفش ينام..تامر أمين ينفعل علي الهواء بسبب غزة ويوجه رسالة لإسرائيل

قال الإعلامى تامر أمين، إن فى هذه اللحظات تشهد غزة فصف عنيف ومدمر وضاري ووحشي، وهذا ما كان متوقع منذ طوفان الأقصي أو منذ أن قامت حركة حماس بالقصف يوم 7 أكتوبر على المستوطنات الإسرائيلية، ولا أحد كان يتوقع أن يتم الأنتقام من الجانب الأسرائيلي ومحاولاتها للثأر، فهو ثأر لكرامة إسرائيل التى اهتزت كثيرا ولهيبة إسرائيل التى تلاشت،ولثقة إسرائيل فى حماية مواطنيها، واليوم هو محاولة إسرائيل لرد الأعتبار ومحاولة لأسترداد كرامتها. بمحاولاتها لأستخدام أقصي درجات العنف والبطش تجاه قطاع غزة.

هيمشي وهيتحاكم| إبراهيم عيسى: نتنياهو يزيد الحرب ويجعلها مدمرة من أجل الحكم

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن المقاومة الفلسطينية التي شنت عملية "طوفان الأقصى" فاجأت إسرائيل وحطمت كبريائها، موضحا أن ما حدث من عملية مقاومة؛ جرح إسرائيل التي تنتمي لحرب العصابات وليس لها علاقة بالحرب النظامية.

وأشار إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيرحل بعد تخطي هذه الأحداث، متابعًا: "نتنياهو هيتحاكم وهيرحل.. وإسرائيل لا تسكت على أخطاء حكامها.. نتنياهو سيزيد الحرب ويجعلها مدمرة؛ من أجل الحكم".



أحمد موسى يكرم أبطال شاركوا في حرب أكتوبر على الهواء.. فيديو

خصص الإعلامي أحمد موسى، فقرة من برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، فقرة مع أبطال أكتوبر، للحديث عن النصر وأسرار جديدة عن حرب الكرامة بمناسبة مرور 50 عاما على انتصار أكتوبر.

مدبولي يشكر الرئيس السيسي على مبادرة القضاء على فيرس سي

قدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تبنى مبادرة فيرس سي وعمل علي نجاحها، ثم قدم الشكر الى وزارة الصحة والسكان وكل العاملين بها في الفترة الماضية.

أكدت البلوجر غادة شحاتة، أنها تعرضت للعديد من المشاكل أثناء عملها بالخارج بسبب أصدقائها في العمل، موضحة أنه لا يوجد أي سبل للانهيار أمامها وتتحمل كافة الضغوطات والمسئوليات.

وأضافت غادة شحاتة، خلال ظهورها مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» المذاع على قناة صدى البلد، إنه لا يوجد لديها أي أصدقاء مقربين يمكن اللجوء إليهم والحديث معهم لتخفيف الضغوطات التي تمر بها.