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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غادة شحاتة: مش عاوزة حب الناس وحسابي على تيك توك للمرح والسعادة

غادة شحاته
غادة شحاته

أكدت البلوجر غادة شحاتة، أنها تعرضت للعديد من المشاكل أثناء عملها بالخارج بسبب أصدقائها في العمل، موضحة أنه لا يوجد أي سبل للانهيار أمامها وتتحمل كافة الضغوطات والمسئوليات.

وأضافت غادة شحاتة، خلال ظهورها مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» المذاع على قناة صدى البلد، إنه لا يوجد لديها أي أصدقاء مقربين يمكن اللجوء إليهم والحديث معهم لتخفيف الضغوطات التي تمر بها.

وتابعت: «بعد وفاة والدي حلقت شعري زيرو، وبعد ما سافرت السعودية قلعت الحجاب، البيئة والعادات كانت تعلب دورا في طريقة اللبس، أنا حافظة القرآن الكريم كامل».

وأكملت غادة شحاتة: «أنا حرة اطلع بأي شكل عايزاه، الحرية عندي شخصية ومينفعش اتعدى على حرية أي إنسان تاني، ولكن بشوف الناس مش بيعجبها اللي بعمله».

وأوضحت غادة شحاتة، أنها تتسم بالجدية والهدوء، مضيفة: «أنا مش عاوزه حب الناس، الأكونت بتاعي على تيك توك للمرح والسعادة وليس للأرباح، أنا عندي الشغل اللي بيوفر ليا الدخل اللازم، أنا بحب البس ملابس الشباب». 

البلوجر غادة شحاتة تفاصيل نهال طايل صدى البلد القران الكريم

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