توك شو.. السيسي يهنئ الشعب المصري وقواته المسلحة بذكرى نصر أكتوبر ومفاجأة في أسعار 9 سلع

تناولت برامج “ التوك شو ” ، اليوم ، الجمعة عدد من الموضوعات والقضايا الهامة ، ومن بينها :

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة لشعب مصر وقواته المسلحة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر الخمسين والذي يعد أعظم انتصارات مصر في التاريخ الحديث.

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه لأول مرة سيكون لدينا أطقم إدارة أزمة لكل محافظة، وبالتالي نكون قادرين من خلال الغرف الاتصال المؤمن بينها، وبين مركز إدارة أزمات الدولة للتعامل مع أي أحداث بشكل يعكس قدرة الدولة.

عرضت مذيعة الفضائية الأولى تقرير عن طقس اليوم، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية، مؤكده أنه حار على جنوب سيناء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

تشهد الفترة الأخيرة انخفاضات كبير بأسعار الذهب، فبعد أن وصل سعر جرام الذهب عيار 21، في وقت سابق مبلغ 1800 جنيه يسجل اليوم الجمعة 6 أكتوبر مبلغ، 2160 جنيها.

خصص برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي" فقرة خاصة للحديث عن حرب أكتوبر المجيدة، للحديث عن كواليس الانتصار.

روت السيدة الممرضة سيدة الكمشوشى صاحبة شعار "ممرضة تحت الحصار" تفاصيل مرت عليها بمحافظة السويس ، فقد تخرجت من قسم التمريض بمنوف، وتم استلامها جواب من شبين لاستلام قرارالتعين ممرضة بمستشفي بالسويس فى 10/ 1971، وكانت حينها فى شبابها وكان عمرها 19 عاما فقط، ونظام عملهم كان عبارة عن 15 يوم إجازة و15 يوم عمل، مضيفة أن ال 15 يوم عمل فكانت تنزل بأستمراة للدخول للبلد أوالخروج منها.

قال، اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن كل محافظات مصر لها عيد قومي تخليدا لإنشاء المحافظة، ولكن محافظة شمال سيناء لها عيدان قوميان الأول للاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر، والعيد القومي الثاني هو عيد تحرير سيناء والذي يتحرر في 25 أبريل، ويحتفل أهالي محافظة سيناء بالعيدان مرتان في العام.

علق عبدالله المغازي، معاون رئيس الوزراء الأسبق على تهنئة وكيل مجلس النواب محمد أبو العينين، الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى حرب أكتوبر، قائلا: أقدم التحية للنائب محمد أبو العينين، لكونه له دور سياسي هام.. ولديه وعي وإدراك بالمتغيرات الداخلية والخارجية.

ينتظر الكثير من المواطنين بجميع المحافظات، الانخفاضات المرتقبة في أسعار 9 سلع أساسية، وذلك بعد أن تدخلت الحكومة، لضبط الأسعار بالأسواق، فالجميع تأثر بارتفاع أسعار السكر، والأرز، ومنتجات الألبان، والبصل والطماطم.